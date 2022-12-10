الكشف عن مصير كريستيانو رونالدو في مباراة المغرب والبرتغال

قرر الناخب الوطني البرتغالي فرناندو سانتوس، عدم إشراك النجم المخضرم كريستيانو رونالدو أساسيا في المباراة المرتقبة مساء اليوم أمام المنتخب المغربي، في ملعب الثمامة بالدوحة برسم ربع نهائي كأس العالم قطر 2002.

وسيعتمد سانتوس على المهاجم الشاب جونكالو راموش نجم بنفيكا البرتغالي مكان رونالدو الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وهذه التشكيلية الأساسية للمنتخب البرتغالي أمام نظيره المغربي:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

الدفاع: ديوغو دالوت، بيبي، روبن دياز، رافائيل غوريرو.

الوسط: أوتافيو، روبن نيفيس، سيلفا.

الهجوم: برونو فيرنانديز، غونزالو راموس، جواو فيليكس

وفي التفاصيل، تقرر أن يبدأ نجم المنتخب البرتغالي وأسطورة الكرة العالمية كريستيانو رونالدو احتياطياً في المواجهة المرتقبة التي ستجمع منتخب بلاده مع المغرب ضمن ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وهذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يجلس فيها رونالدو على مقاعد البدلاء وكانت المرة الأولى في المباراة الماضية في الدور ثمن النهائي التي فاز فيها المنتخب البرتغالي عن نظيره السويسري بستة أهداف مقابل هدف.

وقرر مدرب المنتخب البرتغالي فيرناندو سانتوس بذلك الاعتماد على نفس تشكيلة المباراة الماضية والتي شهدت الدفع بمهاجم بنفيكا الشاب غونسالو راموس منذ بداية المباراة ونجح وقتها في إحراز ثلاثة أهداف في الدقائق 17 و51 و67 ليكون بذلك أول لاعب يسجل هاتريك في النسخة الحالية.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات