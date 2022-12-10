لابيد: نتنياهو ضعيف ويؤسس حكومة مجنونة

أشار رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي يائير لابيد (الجمعة) في منشور نشره على حسابه على فيسبوك إلى حكومة نتنياهو التي تتشكل هذه الأيام ووصفها بأنها "حكومة مجنونة لن تكون قادرة على الحكم". على حد قوله، وقال "نتنياهو ضعيف، يبتز من قبل شركاء أصغر منه وأكثر تصميماً منه". في الوقت نفسه احتج نشطاء "يش عتيد" تحت شعار "اوقفوا الجنون".

في بداية الحديث كتب لابيد: "ما هو هدف الحكومة؟ ما هو دورها؟ الحكومة هي الهيئة التي من المفترض أن تدير حياتنا، وترتيبها، وترتيب الأولويات. لذلك تحتاج الحكومة إلى خلق الاستقرار داخلها، لتحقيق التوازن بين القوى المختلفة - الصحة والاقتصاد، والأمن والعلاقات الخارجية، على المدى القصير والمدى الطويل، هذه مهام كبيرة ومعقدة، والتوازن بينها أمر بالغ الأهمية. النظام بطبيعته عرضة للصدمات، ودور رئيس الوزراء والوزراء هو تحقيق الاستقرار فيه، للتأكد من أنه يعمل لصالح المواطنين".

واضاف لابيد: ""ماذا يحدث الآن؟ يتم تشكيل حكومة مجنونة هنا. إنه تصريح صعب، لكن لا توجد طريقة أخرى لوصف ما يحدث من حولنا. نتنياهو ضعيف، مبتز من قبل شركاء شباب حازمين منه. إنهم يخلقون هيكل إداري من المستحيل إدارته، حكومة لن تكون قادرة على الحكم".

وتابع لابيد: " هذه الحكومة ليست حدثا عاديا. حتى أنها لا تمثل نتائج الانتخابات. الليكود أصبح شريكًا صغيرًا في حكومته، نتنياهو في ذروة ضعفه، المتطرفون يدفعون بالنظام الى اماكن وهمية. وعليه سنذهب إلى الجسور والتقاطعات والشوارع. سنحمي المحاكم والمدارس. نحن نقاتل من أجل بلدنا ولا نعتزم الاستسلام ".

المصدر / وكالات