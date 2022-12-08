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بالفيديو الاحتلال يعتقل 3 شبان من مخيم الجلزون داخل محطة وقود

08 ديسمبر 2022 . الساعة 23:27 بتوقيت القدس
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 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثلاثة شبان داخل محطة وقود، قرب قرية عين سينيا، شمال شرق رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي عين سينا عماد جابر، إن وحدة إسرائيلية خاصة اقتحمت المحطة بسيارة تجارية، وداهم عناصرها مركبة كانت تتزود بالوقود، وأجبروا من بداخلها على النزول والاستلقاء أرضاً، قبل أن تصل قوات معززة من جيش الاحتلال ترافقها كلاب بوليسية، وتعتقل الشبان الثلاثة، وهم من سكان مخيم الجلزون، شمال رام الله.

بدوره أوضح رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الجلزون محمود مبارك، إن المعتقلين الذين اختطفتهم قوات الاحتلال من محطة الوقود هم: أحمد رياض عليان، ومحمد ناصر المقدادي، وسلطان العموري.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اعتقال #رام الله #مخيم الجلزون #الاحتلال الإسرائيلي

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