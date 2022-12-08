فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال غرب رام الله

31 عملا مقاوما في الضفة بآخر 24 ساعة

"التشريعي" يقر بالقراءة الأولى قانون إدارة أموال الوقف وتنميتها

غزة.. "الجنايات الكبرى" تصدر حكماً بالإعدام في قضية قتل شقيقين

مئات المستوطنين يقتحمون مستوطنة "حومش" المخلاة

وزارة الاتصالات تنفي تغيير أسعار خدمات الانترنت

خبراء: انتفاضة الحجارة سلّطت الضوء على القضية الفلسطينية

العامودي: انطلاقة حماس نبعت من حقّ شعبنا وضمير أمتنا

الضفة وعلى نيران هادئة تستنفر جيش الاحتلال

أبرز الانتقالات الشتوية: الصداقة يتعاقد مع حارس شباب جباليا

لأول مرة بغزة.. قرار حكومي باستيراد البيض المخصب

08 ديسمبر 2022 . الساعة 21:04 بتوقيت القدس
...

أعلنت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني عن سماح الحكومة بغزة باستيراد البيض المخصب الخاص بإنتاج الصوص للدجاج اللاحم لتربيته في المزارع الخاصة بتربية الدواجن، وذلك لأول مرة في تاريخ قطاع الدواجن في غزة.

وقالت النقابة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن القرار الحكومي يُعد كسرا لحالة الاحتكار والاستغلال لمربي الدواجن في أسعار الصيصان من قبل بعض التجار وبعض أصحاب الفقاسات وتحت إشراف بيطري من وزارة الزراعة والنقابة.

وأضافت أنه تم إنتاج عشرات الآلاف من تلك الصيصان اليوم الخميس برعاية وزارة الزراعة وطاقم عمل من النقابة واجراءات بيطرية مشددة.

وثمنت النقابة، قرار وزارة الزراعة بهذا القرار وذلك لتمكين لتجنيب المزارعين أي استغلال أو احتكار من قبل التجار وتخفيض تكلفة الإنتاج للدجاج اللاحم بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي يمر بها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #قطاع الدواجن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة