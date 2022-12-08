الاحتلال يحقق في فقدان خرائط عسكرية حساسة بجنين

كشفت هيئة البث الصهيونية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال يحقق في تقارير عن سقوط خرائط عسكرية "حساسة" كانت بحوزة جنوده في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الهيئة إن فلسطينيين ينشرون وثائق "حساسة" لخرائط زُعم أنها سقطت من جنود الجيش في مخيم جنين، مع وجود تفاصيل أحد المطلوبين.

وأشارت إلى أن الحادث قيد التحقيق من الجيش.

يأتي ذلك عقب ساعات من قيام قوات خاصة تابعة للاحتلال بالتسلل إلى جنين ومخيمها، ونشر قناصة على أسطح البنايات وسط المدينة، وإطلاق النار على المارة في الشوارع، كما دفعت بعشرات الدوريات العسكرية المصحوبة بجرافة إلى المدينة والمخيم، قبل أن تنسحب من هناك.

وقال صحفي إسرائيلي يدعى إيمانويل فابيان ويعرف بنفسه بأنه يعمل مراسلا عسكريا بصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" -في تغريدة نشرها على حسابه الموثق على تويتر- إن جنديًا يبدو أنه أسقط عن طريق الخطأ خريطة في جنين أثناء الاقتحام صباح اليوم.

وأشار إلى أن الخريطة -التي وصفتها هيئة البث "بالحساسة"- تطلق أسماء حركية على الطرقات المختلفة مثل فرنسا والبرتغال والبرازيل وإنجلترا وهولندا والأرجنتين، وهي من الفرق التي تأهلت إلى الدور ربع النهائي بكأس العالم في قطر.

ولم يتسن التأكد مما أورده الصحفي الإسرائيلي من مصدر مستقل، كما لم تؤكده الجهات الرسمية الإسرائيلية.

وكان ثلاثة شبان قد استشهدوا برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مدينة جنين فجر اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين