وقفة بغزة تطالب بدعم ميزانية وكالة "أونروا" وتوفير شبكة أمان لها

غزة/ محمد أبو شحمة:

نظّمت دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقفة تضامنية، لمطالبة هيئة الأمم المتحدة بتوفير شبكة أمان مالي وسياسي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ورفع المشاركون خلال الوقفة التي نظمت اليوم الخميس، أمام مقر "أونروا" الرئيس بغزة، بمناسبة ذكرى مرور 73 سنة على تأسيس الوكالة الدولية، شعارات ولافتات تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفويض مفتوح للأونروا وبموازنة دائمة وبقانون حماية اللاجئين.

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وأكد رئيس اللجان الشعبية في قطاع غزة، رجاء عمر، أن "أونروا" أسست لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم، وهي قائمة بموجب قرار إنشائها حتى ينتهي اللجوء الفلسطيني.

وقال عمر خلال كلمته في الوقفة: إن "وقف المساعدات عن الوكالة يمثل ابتزازًا لها ضمن مشروع تصفية حق العودة، لذلك نطالب إلى إضافة بند حماية اللاجئين إلى مهام الأونروا".

وأوضح عمر أن ما تقدمه "الأونروا" من خدمات يمثل احتياجات الحد الأدنى من الحاجات الإنسانية، داعيًا إلى استمرارها وتطويرها لتنتقل من حد الكفاف إلى حد الكفاية.

وطالب المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية عبر إلزام سلطات الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية بهدف تمكين شعبنا الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

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وطالب هيئة الأمم المتحدة بتوفير شبكة أمان مالي وسياسي للأونروا عبر اعتماد ميزانيتها من الميزانية العامة للأمم المتحدة وليس تركها للاعتماد فقط على ما تقدمه الدول المانحة من هبات طوعية غير ثابتة.

كما دعا "الأونروا" والدول المانحة إلى إعادة اعمار كافة البيوت المهدمة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي وبالأخص ملف إعمار البيوت المهدمة لعام 2014 وتسوية أوضاعهم.







