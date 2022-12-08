"التشريعي" يقر قانون "إدارة أموال الوقف وتنميتها"

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بالقراءة الأولى، اليوم الخميس، مشروع قانون إدارة أموال الوقف وتنميتها لسنة 2022م، ومشروع قانون معدل لقانون الحقوق المالية لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها رقم (3) لسنة 2020م وتعديلاته.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول، خلال تصريح صحفي، أن مشروع قانون إدارة أموال الوقف وتنميتها لسنة 2022م، مقدّم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية بالتشريعي، ويأتي لتعريف الوقف وآليات إدارته وتنميته وأحكامه وأوجه الصرف، وتبين آليات متابعة الأوقاف والتأكد من سلامة إدارتها وتنميتها.

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وقال النائب الغول :"إن مشروع القانون يوضح بشيء من التفصيل كل ما يتعلق بأموال الوقف حتى يكون هناك نظام كامل لإدارتها وتنميتها، وأن مشروع القانون تمت صياغته بعد سلسلة ورش عمل واجتماعات مع العديد من الجهات سيما وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي تطلع على ملف الوقف".

وبيّن أن مشروع القانون يأتي لتحقيق أفضل إدارة لأموال الوقف، وأنه بين العقوبات على من تثبت عليه انتهاك القانون والتي تجمع بين الحبس والغرامة، مشيرًا إلى أن العقوبات تأتي رادعة من أجل الحفاظ على الوقف سواء كان مالًا أو أراضي أو عقارات.

وفي السياق، عزا تعديل قانون الحقوق المالية لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها المقدّم للمجلس من لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي واللجنة القانونية بالتشريعي جاء من أجل إنصاف الفئة المستهدفة وإعادة تنظيم حقوقها المالية وفقًا للحكم الدستوري.

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وأكد رئيس اللجنة القانونية على أن اللجنة ستعمل على تجهيز مشروعي القانونين لتقديمهما للمجلس التشريعي لنيل القراءة الثانية قريباً.

المصدر / فلسطين أون لاين