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الكويت: مظاهر الاحتلال تؤثر بشدة على حقوق الفلسطينيين

08 ديسمبر 2022 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
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عبد العزيز عماش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أكدت دولة الكويت أن مظاهر الاحتلال العسكري الإسرائيلي التي طال أمدها تؤثر بشدة على الحالة الانسانية والحياة الاجتماعية والسياسية للفلسطينيين وقدرتهم على ممارسة حقوق الانسان الأساسية الواجبة لهم.

جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه المستشار عبد العزيز عماش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند "تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة".

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وأشار عماش في البيان إلى استمرار عنف سلطات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين العزل ومواصلة فرضها للحصار الجائر على قطاع غزة.

وتطرق إلى تقرير الأمين العام الذي سلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في تأكيد صريح على جملة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال من التوسع الاستيطاني والهدم والاخلاء القسري والاغلاق ومواصلة فرض القيود على الحركة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الكويت #الجمعية العامة للأمم المتحدة #مظاهر الاحتلال #حقوق الإنسان للفلسطينيين #عبد العزيز عماش

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