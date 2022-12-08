"القسام" تستهدف جنود الاحتلال في جنين بصليات كثيفة من الرصاص

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، فجر اليوم الخميس، استهداف قوات الاحتلال المقتحمة جنين، بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وقالت الكتائب في بيان صحفي، إنه "بعون الله وقوته تصدى مجاهدونا لقوات الاحتلال المقتحمة في منطقة الهدف، وأمطروها بوابل كثيف من الرصاص".

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وأضافت: أن "مجاهديها استهدفوا آليات وجنود الاحتلال في حي الهدف في مخيم جنين، بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة"، مشيرة إلى أن المجاهدين تصدّوا أيضاً لقوات الاحتلال في منطقة الوكالة بمحيط مخيم جنين، واستهدفوا جيش الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وبيّن أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم جنين ومخيمها، واندلعت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال، ما أدّى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين.

والشهداء الثلاثة هم صدقي زكارنة من الحي الشرقي بجنين (22 عاماً)، وطارق الدمج من مخيم جنين (32 عاماً)، وعطا الشلبي من بلدة قباطية جنوب جنين (46 عاماً).

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وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيداً، بينهم 164 في الضفة الغربية و52 في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين