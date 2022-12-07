تفاصيل جديدة عن محاولة الانقلاب في ألمانيا والجهة التي تقف وراءه

كشفت ألمانيا تفاصيل جديدة عن مخطط انقلاب للاستيلاء على السلطة في البلاد، بعد أن اعتقلت 25 فردا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "حركة مواطني الرايخ".

وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن عملية كبرى لمكافحة "الإرهاب" تُجرى منذ صباح اليوم الأربعاء، وأشار إلى أن المدعي العام يحقق في شبكة إرهابية مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية.

الاستخبارات العسكرية الألمانية قالت بأن من بين المشتبه فيهم جنديا نشطًا في القوات الخاصة للجيش وعددًا من جنود الاحتياط.

مصادر ألمانية قالت أيضا أن من بين المعتقلين قيادية في حزب البديل الألماني ونائبة سابقة ضمن الحملة المذكورة.

ويواجه المتهمون تهمة الإعداد لإسقاط الدولة، وفق الوكالة الألمانية التي أشارت إلى أن المتهمين أسسوا -نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021- تنظيما إرهابيا لمحاربة مؤسسات الدولة وممثليها.

أما الادعاء العام، وفق ما نقلت عنه الوكالة الألمانية للأنباء، فأكد أن المتهمين أسسوا "ذراعًا عسكرية" تهدف إلى "القضاء على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات".

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ووفق الإعلام الألماني، فإن التنظيم على دراية بأنه سيسقط خلال ذلك قتلى، "لكنهم قبلوا هذا السيناريو ضمن خطوة انتقالية ضرورية للوصول إلى مساعيهم لتغيير النظام على كل المستويات"، وفق المصدر نفسه.

الادعاء العام كذلك أشار إلى أن بعض أعضاء الذراع العسكرية المشتبه بهم خدموا في الجيش الألماني.

وحسب الإعلام الألماني فإن الهيئة المركزية للتنظيم يُطلق عليها اسم "المجلس"، وتم تشكيلها على غرار مجلس الوزراء في الحكومة النظامية، أي تتضمن وزارات مثل العدل والخارجية والصحة.

وذكر الادعاء العام أن "أعضاء المجلس يجتمعون بانتظام منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من أجل التخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة في ألمانيا وإنشاء هياكل دولة خاصة بهم".

وأعضاء "مواطني الرايخ" لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع الضرائب والمخصصات الاجتماعية، ويصرون على أن "الإمبراطورية الألمانية" لا تزال قائمة.

وتضم الحركة أفرادا من النازيين الجدد وأصحاب نظريات المؤامرة ومؤيدين لحمل السلاح ممن يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

المصدر / وكالات