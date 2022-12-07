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4 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة بنابلس

07 ديسمبر 2022 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
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4 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

أعلنت مصادر طبية إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال بالبلدة القديمة بمدينة نابلس، فيما سمعت انفجارات ضخمة، تلتها أصوات كثيفة لإطلاق النيران.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة عبر شارع القدس ومنطقة الطور وحاصرت الأطراف الغربية للبلدة القديمة.

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ووفق مصادر محلية في نابلس، فإن اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال التي تسلل عناصرها "قوات مستعربين"، إلى حارة الياسمينة والغرب داخل البلدة القديمة بنابلس.

وفي السياق وقعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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