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سبب استبدال مودريتش في الوقت الإضافي أمام اليابان

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سبب استبدال مودريتش في الوقت الإضافي أمام اليابان

06 ديسمبر 2022 . الساعة 21:01 بتوقيت القدس
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سبب استبدال مودريتش في الوقت الإضافي أمام اليابان

كشف زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، أسباب استبدال الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، في الوقت الإضافي للمباراة التي حسمها زملاء نجم وسط ريال مدريد بركلات الترجيح.

وأوضح داليتش خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "AS" الإسبانية، أنه اضطر لاستبدال لوكا مودريتش البالغ من العمر 37 عامًا بسبب الإرهاق الذي أصاب نجم ريال مدريد بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام اليابان، وبسبب معاناة الفريق من مشكلات بدنية دفعته للاستعانة بدكة البدلاء، في وقت كانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل 1-1.

وأوضح المدرب الكرواتي: "كنت أتابع باهتمام إلى أين ستتجه المباراة، الفريق كان يواجه مشكلات بدنية يجب القيام بإيجاد الحلول المناسبة لها من أجل توفير الطاقة، مودريتش وكوفاسيتش وبيريسيتش كانوا يضغطون على أنفسهم، لذلك قمنا باستبدال مودريتش، فاللاعبون البدلاء قادرون على القيام بدور جيد في ركلات الترجيح".

المصدر / وكالات
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