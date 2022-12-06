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صورة هل تصدق؟ صورة جوال تكشف إصابة طفل مصري بمرض نادر!

06 ديسمبر 2022 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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صورة جوال تكشف إصابة طفل مصري بمرض نادر

في حالة تكاد ألا يصدقها كثر، كشفت صورة التُقطت بواسطة كاميرا هاتف جوال إصابة طفل مصري بمرض نادر.

وعلَّقت أم الطفل على الصورة التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحةً أن الصورة التُقطت لابنها عفوياً.

وقالت إن أقاربها لاحظوا وجود بقعة بيضاء في صورة عين الطفل، مشيرةً إلى أن كاميرا المحمول لا يمكنها إحداث مثل هذه الإضاءة الغريبة.

ونصحت الأسر والأهالي بعدم الإهمال في حال ملاحظة شيء غريب كهذا في صور أبنائهم، مؤكدةً أنها لجأت إلى الأطباء لمعرفة حقيقة هذه البقعة.

وذكرت أن الأطباء شخَّصوا الحالة بأنها وحمة في قاع العين، مشيدين بوعيها واهتمامها بمعرفة حقيقة الأمر.

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المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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