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نادٍ بغزة يعلن تجميد بعض ألعابه بسبب الأزمة المالية

05 ديسمبر 2022 . الساعة 22:00 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي شباب اتحاد دير البلح تجميد معظم أنشطته بسبب الأزمة المالية الخانقة، التي يعيشها خلال الفترة الراهنة.

وقرّر النادي تجميد نشاط لعبة كرة اليد التي توّج بعدة ألقاب فيها الموسم الماضي، وكذلك نشاط قطاع الناشئين، والإبقاء على فريق كرة القدم فقط، الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية.

ويتطلع النادي للصعود لدوري الدرجة الأولى، حيث يحتل الفريق المركز الثالث على سلّم جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر خدمات المغازي.

وتعاني أندية قطاع غزة من أزمة مالية خانقة، من جرّاء عدم صرف منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمقدّمة من رئيس السلطة محمود عباس، للعام الثالث على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كرة القدم #الأزمة المالية #نوادي غزة

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