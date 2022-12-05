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تفاصيل كاملة.. رسالة من إسماعيل هنية إلى الرئيس الإماراتي

05 ديسمبر 2022 . الساعة 18:56 بتوقيت القدس
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قدّم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بالذكرى الحادية والخمسين لليوم الوطني.

وقال رئيس الحركة في رسالة بعثها لصاحب السمو رئيس الدولة: "نتقدم منكم بأطيب التهاني، وأصدق المشاعر والأماني، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والخمسين لدولة الإمارات المتحدة الشقيقة، تخليدًا واحتفاءً بقيام الاتحاد بجهود الأب المؤسس الشيخ زايد –طيّب الله ثراه-؛ راجين المولى الكريم أن يعيد هذه المناسبة الطيبة لدولة الإمارات الشقيقة بدوام التقدم والازدهار في مختلف المجالات، وأن يديم روح الاتحاد والوفاق بين دولنا العربية والإسلامية".

وأضاف: "إننا إذ نشارككم هذه الذكرى المجيدة، لنعبر لكم عن عميق اعتزازنا بالعلاقات التاريخية بين شعبينا وأواصر الأخوّة والمحبة، مع ثقتنا على مواصلة هذه المسيرة المشرّفة وتعزيزها، حتى ينال شعبنا كامل سيادته وحريته في أرضه ووطنه".

واختتم رسالته بالدعاء لله بدوام الحفظ والتوفيق، ومزيد من التقدّم والازدهار لدولة الإمارات الشقيقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الإمارات #إسماعيل هنية

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