إطلاق حملة تطوعية مجتمعية تحت عنوان "بيدنا غزة جميلة"

أطلقت وزارة الحكم المحلي اليوم الإثنين بالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة التنمية الاجتماعية تطلق حملة تطوعية مجتمعية كبرى تحت عنوان "بيدنا غزة جميلة".

جاء ذلك خلال مؤتمر أطلقته الوزارة بحضور واسع من كافة مؤسسات المجتمع المدني والمحلي.

من جهة أخرى قامت بلديات قطاع غزة كافة بالمشاركة في تنظيف شارع صلاح الدين وتقليم الأشجار ودهن الرصيف في أماكن تم تحديدها مسبقًا.

وأكد رئيس الحملة التطوعية المجتمعية م. ياسر حسونة أنّ وزارة الحكم المحلي وكافة الهيئات المحلية خلال حملة " بيدنا غزة جميلة" استهدفت شارع صلاح الدين وستشمل تنظيف الشارع والمفترقات والجزر والأرصفة وتنظيف مصارف مياه الأمطار، وأعمال دهان لأحجار الجبهة وممرات المشاة وتقليم الأشتال على طول شارع صلاح الدين من الشمال حتى الجنوب.

وخلال حديثها أمام وسائل الإعلام أكدت مدير عام التخطيط والتطوير المؤسسي منى سكيك التي ألقت كلمتها بالإنابة عن وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير حيث أكدت على أهمية التطوع في تعزيز أوصال العلاقات المجتمعية والعمل على تنظيم مبادرات مجتمعية غير نمطية، موضحة أنّ وزارة الحكم المحلي اجتهدت في رسم سياسات جديدة تُعزّز دور الشباب وكافة فئات المجتمع وكذلك أدوار اللجان المجتمعية والوجهاء في تحمل المسؤولية.

وأشادت م. سكيك بالعمل الجماعي المنظم من قبل كافة الجهات المشاركة؛ مؤكدة على أنّ الحملة جاءت لتعزيز قيم المواطنة لدى الفرد الفلسطيني وتعميق انتمائه بوطنه، وتنمية العمل التطوعي وإذكاء روحه لدى المواطن الفلسطيني.

وأضافت:" كذلك إبراز الوجه الحضاري الراقي لمحافظات الوطن والتأكيد على أهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لشعارنا في العام القادم (عام التنمية المحلية).

من جهته أكد رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة د. يحيى السراج على أهمية التطوع وعلى الدور البارز الذي تبذله كافة الهيئات المحلية لإظهار قطاع غزة بمظهر حضاري جميل.

وأوضح أنّ كافة صناع الجمال والعاملين والمشاركين قد استعدوا لحملة "بيدنا غزة جميلة" وانطلقوا منذ السادسة صباحًا وبدأوا بأعمال التنظيف وما شابه، لافتًا إلى أنّ كافة البلديات تسعى جاهدة لتقديم الخدمة الأفضل للمواطن.

المصدر / فلسطين أون لاين