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موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا في كأس العالم 2022 – القنوات الناقلة والمعلقين

05 ديسمبر 2022 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
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موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا في كأس العالم 2022 – القنوات الناقلة والمعلقين
محمد إسماعيل زقوت

ينطلق موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا في كأس العالم 2022 في قطر، مساء يوم الثلاثاء 2 ديسمبر2022، ضمن مباريات دور ال 16 (ثمن النهائي) والمؤهل إلى دور ال 8 في كأس العالم (ربع النهائي).

وتأتي مباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب الإسباني في دور ال 16 من منافسات كأس العالم 2022، بعد تأهل "أسود الأطلس" كمتصدر للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بفوز على بلجيكا وكندا وتعادل مع كرواتيا.

وتأهل "الماتادور" الإسباني كوصيف عن المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بفوز وحيد على كوستاريكا بنتيجة كبيرة 7 أهداف وتعادل مع ألمانيا 1 - 1.

وقد حقق منتخب المغرب إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى دور ال 16 في بطولة كأس العالم 2022، كمتصدر مجموعة، وأكثر المنتخبات العربية تسجيلًا للأهداف في كأس العالم، وبالإضافة إلى تكرار صعوده لمرة الثانية بعد عام 1986 إلى هذا الدور.

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مواعيد مباراة المغرب ضد إسبانيا حسب التوقيت المحلي للدول العربية، على النحو التالي:

موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر

تقام مباراة المغرب ضد إسبانيا، في دور ال 16 من منافسات كأس العالم 2022 في قطر في تمام الساعة 04:00م على استاد المدنية التعليمية.

موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا بتوقيت فلسطين ومصر

تقام مباراة المغرب ضد إسبانيا، في دور ال 16 من منافسات كأس العالم 2022 في قطر في تمام الساعة 05:00م على استاد المدنية التعليمية.

موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا في كأس العالم 2022 لقنوات الناقلة والمعلقين.png

 

موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا بتوقيت السعودية وقطر والإمارات

تقام مباراة المغرب ضد إسبانيا، في دور ال 16 من منافسات كأس العالم 2022 في قطر في تمام الساعة 06:00م على استاد المدنية التعليمية.

الفتوات الناقلة لمباراة المغرب ضد إسبانيا يوم الثلاثاء 6/12.. كأس العالم 2022

القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب ضد منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء 6/12/2022 في دور ال 16 من منافسات كأس العالم 2022 في قطر على عدة قنوات وكالتالي:

القناة الناقلة الأولى: قناة beIN Sports HD 1 Max.

القناة الناقلة الثانية: قناة beIN 4K HDR.

القناة الناقلة الثالثة: قناة Arryadia TNT HD.

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المعلقين على مباراة المغرب ضد إسبانيا اليوم الثلاثاء 6/12 في دور ال 16.. مونديال قطر

تذاع مباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب الإسباني اليوم الثلاثاء 6/12/2022 في دور ال 16 من منافسات كأس العالم 2022 في قطر، على القناة الأولى والثانية بصوت المعلق الرياضي المغربي جواد بدة، والقناة الثالثة بصوت المعلق الرياضي المغربي هشام فرج.

جدول القنوات الناقلة والمعلقين
القنوات الناقلة المعلقين
beIN Sports HD 1 Max جواد بدة
beIN 4K HDR جواد بدة
Arryadia TNT HD هشام فرج
المصدر / فلسطين أون لاين
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