مباريات اليوم الإثنين 5/12/2022 كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والمعلقون

محمد إسماعيل زقوت

تتواصل مباريات اليوم الإثنين 5/12/2022 في كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، لليوم (16) على التوالي، بإقامة مباراتين، ضمن دور الـ16 (ثمن النهائي) والمؤهل إلى ربع النهائي.

وتأتي مباريات يوم الإثنين 5/12، ضمن دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022 وتجمع المباراة الأولى منتخب اليابان ضد منتخب كرواتيا والمباراة الثانية تجمع منتخب البرازيل ضد منتخب كوريا الجنوبية.

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5/12/2022 في كأس العالم في دور الـ16، على النحو التالي:

منتخب اليابان ضد منتخب كرواتيا.. كأس العالم 2022

المباراة الأولى: اليابان ضد كرواتيا، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على ملعب الجنوب.

منتخب البرازيل × منتخب كوريا الجنوبية.. كأس العالم 2022

المباراة الثانية: البرازيل ضد كوريا الجنوبية، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على ملعب 974.

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ما هي القنوات الناقلة لمباريات يوم الإثنين 5/12 في كأس العالم 2022 في دور ال16؟

المباراة الأولى: تُذاع مباراة اليابان وكرواتيا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 HD، وقناة الكأس اكسترا 1 HD، وقناة الكأس اكسترا 2 HD.

المباراة الثانية: تُذاع مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 HD، وقناة الكأس اكسترا 1 HD، وقناة الكأس اكسترا 2 HD.

المعلقون على مباريات الإثنين 5/12 في كأس العالم 2022 في قطر في دور الـ16، كالتالي:

مباراة اليابان وكرواتيا وتُذاع بتعليق مشاري القرني ورؤوف خليف.

مباراة الأرجنتين وأستراليا وتُذاع بتعليق عصام الشوالي.

معلقو مباراتي اليوم في #كاس_العالم #قطر2022

مشاري القرني.. مصطفى ناظم.. خالد الحدي.. سمير اليعقوبي#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/UEy11yne6r

— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين