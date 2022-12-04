عشرات الإصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في سلوان وطولكرم

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في مواجهات مع الاحتلال اندلعت ببلدة سلوان في القدس، ووسط مدينة طولكرم مساء اليوم الأحد.

ففي القدس قالت مصادر محلية إن "قوات الاحتلال اقتحمت حي أبو تايه في بلدة سلوان، وأطلقت قنابل الغاز والصوت بكثافة صوب الشبان، وقامت بإزالة الإعلام والرايات التابعة للفصائل الفلسطينية".

‫كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مساء اليوم المدينة من جهتها الجنوبية، واتجهت صوب الحي الغربي، وسط إطلاق قنابل الغاز، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

وتشهد مدن الضفة الغربية والقدس، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال ومستوطنيه، تتخللها استفزازات واعتداءات على المواطنين.

وتسفر هذه الاقتحامات عن اندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال ومستوطنيه وبين الشبان الفلسطينيين، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد منهم، واستشهاد آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين