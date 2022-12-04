فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مباراة منتخب فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022

اعتراف مثير للاعب برشلونة قبل مباراة المغرب وإسبانيا.. ماذا قال؟

أهالي أم الفحم يتظاهرون رفضًا للإعدامات الميدانيّة التي ينفّذها الاحتلال

عصام يوسف يدعو لتكثيف الدعم الإنساني المُقدم للشعب الفلسطيني

سبب الخروج المبكر لمنتخب ألمانيا من مونديال قطر

وقفة برام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

الأسير "عارضة" يعاني إهمالاً طبياً بسجون الاحتلال

دويك يشيد بأهل الخليل ويدعو لنصرة المقدسات

"القسام" تبث مشاهد جديدة للدفاعات الجوية

الاحتلال والسلطة يستدعيان الناشط ثامر سباعنة

البنك الوطني الإسلامي يفتتح فرعاً جديداً في شمال قطاع غزة

04 ديسمبر 2022 . الساعة 17:24 بتوقيت القدس
...

افتتح البنك الوطني الإسلامي فرعه الجديد اليوم الأحد في محافظة شمال غزة ضمن خطة البنك للانتشار والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية.

وعقب الافتتاح صرح مدير عام البنك أ. كمال الأغا أن افتتاح الفرع الجديد يأتي كخطوة استراتيجية هامة لتعزيز خطة البنك الطموحة نحو التوسع والانتشار الجغرافي بمختلف محافظات قطاع غزة، إضافة إلى التوسع في المناطق الحيوية والتجارية بالشكل الكافي، مع تعزيز تواجد البنك بالقرب من قاعدة كبيرة من المتعاملين و تقديم أفضل مستويات الخدمة المصرفية لهم.

و أشار الأغا إلى أهمية الفرع الجديد بموقعه الجغرافي حيث يقع في مدينة جباليا، شارع الهوجا المنطقة الأقرب لمركز المدينة في شمال القطاع، ومقراً للعديد من المرافق التجارية ومراكز التسوق.

وأوضح أن جملة الإنجازات التي حققها البنك خلال السنوات السابقة انعكست بصورة ملحوظة على مؤشرات أداء البنك رغم الظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، حيث حقق البنك نمواً في قيمة الموجودات بنسبة 36% ليتجاوز إجمالي الموجودات 137 مليون دولار مع نهاية العام 2021، كما بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 3.9 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 41.5% عن العام السابق، كما شهد البنك ارتفاع ملحوظ في قيمة الودائع الاستثمارية حيث بلغت أكثر من 45.7 مليون بزيادة نسبتها 44% عن العام 2020.

ومن الجدير ذكره، أن عدد فروع البنك  الوطني الاسلامي وصل إلى 7 فروع ومكاتب منتشرة في جميع محافظات قطاع غزة .

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #البنك الوطني الإسلامي #بنوك غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة