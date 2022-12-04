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قبل يوم من موعد الإفراج عنه

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي ياسر بدرساوي لمدة 6 أشهر

04 ديسمبر 2022 . الساعة 14:42 بتوقيت القدس
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القيادي ياسر بدرساوي - أرشيف

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الاعتقال الإداري للقيادي في حركة حماس ياسر بدرساوي لمدة ستة أشهر.

وأوضحت أم إسلام زوجة الأسير بدرساوي، خلال تصريحات صحفية، أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري لزوجها لمدة ستة أشهر للمرة الثانية، قبل يوم من موعد الإفراج عنه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت بدرساوي في يونيو الماضي، بعد اقتحام منزله في شارع القدس شرق مدينة نابلس، عقب 4 شهور فقط من الإفراج عنه من سجون الاحتلال، وقضائه 8 أشهر في الاعتقال الإداري.

وعقب أسبوع من اعتقاله، أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بتحويل إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

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واعتقل الاحتلال بدرساوي (56 عاما) مرات عدة، وهو أحد قيادات حركة حماس في نابلس، كما أنه مدير مركز حق العودة في نابلس، والمغلق بأوامر من الاحتلال منذ 10 سنوات.

ويعدّ ناشطاً بارزاً في قضايا اللاجئين، وقد أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 11 سنة، 9 منها في الاعتقال الإداري المتجدد، وقد توفيّ والداه أثناء فترات اعتقاله دون أن يتمكنا من زيارته مطلقاً.

ويعاني بدرساوي من أمراض في القلب، حيث أجريت له مؤخرا عملية قسطرة وتم زراعة شبكية له على الشريان الرئيسي، كما يعاني من آلام في البروستات وانزلاق غضروفي "ديسك" أسفل الظهر في الفقرات الخمسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاعتقال الإداري #القيادي ياسر بدرساوي

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