فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

5 نجوم صاعدة في دور مجموعات المونديال

إفريقيا تستعيد اعتبارها بعد نكسة 2018

حلايقة تُحذّر من تحويل الاحتلال البلدة القديمة بالخليل إلى مستوطنة

2.45 مليون مشجع في دور المجموعات مع معدل حضور بلغ 96 بالمئة

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدّدة

جريمة حاجز حوارة

مباريات اليوم الأحد 4/12/2022 كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والمعلّقين

عمار يمثلنا.. ففي داخل كل منا ألف شهيد

عمار مفلح.. نجا من اعتداء مستوطن فاستقبلته رصاصات الجندي

كأس العالم في قطر.. ثقافة وسياسة ثُمَّ كرة قدم

بالتوقيت المحلي

مباريات اليوم الأحد 4/12/2022 كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والمعلّقين

04 ديسمبر 2022 . الساعة 09:23 بتوقيت القدس
...
مباريات اليوم الأحد 4/12/2022 كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين
محمد إسماعيل زقوت

تتواصل مباريات اليوم الأحد 4/12/2022 في كأس العالم 2022 لكرة القدم 2022 في قطر، لليوم (15) على التوالي، بإقامة مبارتين، ضمن دور الـ16 (ثمن النهائي) والمؤهل إلى ربع النهائي.

وتأتي مباريات يوم الأحد 4/12، ضمن دور ثمن النهائي من بطولة كأسع العالم 2022 وتجمع المباراة الأولى منتخب فرنسا ضد منتخب بولندا والمباراة الثاني وتجمع منتخب إنجلترا ضد منتخب السنغال.

اقرأ المزيد: جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر

اقرأ المزيد: أغرب أحداث كأس العالم عبر التاريخ.. منها المضحك والمؤلم

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4/12/2022 كأس العالم في دور ال16، على النحو التالي:

منتخب فرنسا ضد منتخب بولندا.. كأس العالم 2022

المباراة الأولى: فرنسا ضد بولندا، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على ملعب الثمامة.

منتخب إنجلترا × منتخب السنغال.. كأس العالم 2022

المباراة الثانية: إنجلترا ضد السنغال، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على ملعب البيت.

جدول مباريات اليوم الأحد 4122022 كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.png


 

اقرأ المزيد: ما لا تعرفه عن تاريخ كأس العالم.. بين يديك

اقرأ المزيد: أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كأس العالم

ما هي القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 4/12 دور الـ16 في كأس العالم 2022؟

المباراة الأولى: تذاع مباراة فرنسا وبولندا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 HD، وقناة الكأس اكسترا 1 HD، وقناة بي إن 4K HDR.

المباراة الثانية: تذاع مباراة إنجلترا والسنغال على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 HD، وقناة بي إن 4K HDR.

اقرأ المزيد: كم دولة عربية شاركت في كأس العالم 1990م ؟

المعلّقون على مباريات يوم الأحد 4/12 في دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر، كالتالي:

مباراة فرنسا وبولندا وتذاع بتعليق مشاري القرني وحسن العيدروس.

مباراة الأرجنتين وأستراليا وتذاع بتعليق عامر الخوذيري.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#منتخب السنغال #منتخب فرنسا #كأس العالم 2022 #بتوقيت السعودية وقطر والأردن #بتوقيت فلسطين ومصر #القنوات الناقلة #مباريات يوم الأحد 4/12 #مباريات يوم الأحد #مباريات اليوم 4/12 #منتخب إنجلترا #منتخب بولندا #مواعيد مباريات اليوم الأحد 4/12/2022 #مباريات دور ال16 اليوم #فرنسا ضد بولندا #إنجلترا ضد السنغال #ما هي القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 4/12 #القنوات الناقلة لمباريات اليوم 4/12 #المعلقين على مباريات يوم الأحد 4/12 #المعلقين على مباريات 4/12 #مواعيد مباريات اليوم 4/12 #توقيت مباريات اليوم 4/12 #مباريات 4/12 #مباريات اليوم 4/12/2022 #مباريات كأس العالم اليوم 4/12

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة