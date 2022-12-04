مباريات اليوم الأحد 4/12/2022 كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والمعلّقين

تتواصل مباريات اليوم الأحد 4/12/2022 في كأس العالم 2022 لكرة القدم 2022 في قطر، لليوم (15) على التوالي، بإقامة مبارتين، ضمن دور الـ16 (ثمن النهائي) والمؤهل إلى ربع النهائي.
وتأتي مباريات يوم الأحد 4/12، ضمن دور ثمن النهائي من بطولة كأسع العالم 2022 وتجمع المباراة الأولى منتخب فرنسا ضد منتخب بولندا والمباراة الثاني وتجمع منتخب إنجلترا ضد منتخب السنغال.
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مواعيد مباريات اليوم الأحد 4/12/2022 كأس العالم في دور ال16، على النحو التالي:
منتخب فرنسا ضد منتخب بولندا.. كأس العالم 2022
المباراة الأولى: فرنسا ضد بولندا، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على ملعب الثمامة.
منتخب إنجلترا × منتخب السنغال.. كأس العالم 2022
المباراة الثانية: إنجلترا ضد السنغال، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على ملعب البيت.
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ما هي القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 4/12 دور الـ16 في كأس العالم 2022؟
المباراة الأولى: تذاع مباراة فرنسا وبولندا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 HD، وقناة الكأس اكسترا 1 HD، وقناة بي إن 4K HDR.
المباراة الثانية: تذاع مباراة إنجلترا والسنغال على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 HD، وقناة بي إن 4K HDR.
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المعلّقون على مباريات يوم الأحد 4/12 في دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر، كالتالي:
مباراة فرنسا وبولندا وتذاع بتعليق مشاري القرني وحسن العيدروس.
مباراة الأرجنتين وأستراليا وتذاع بتعليق عامر الخوذيري.
معلقو مباراتي اليوم في #كاس_العالم #قطر2022— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2022
أحمد الطيب.. مشاري القرني.. خليل البلوشي.. هيكل الصغير#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/yFJgacvg1T