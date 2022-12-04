مباريات اليوم الأحد 4/12/2022 كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والمعلّقين

محمد إسماعيل زقوت

تتواصل مباريات اليوم الأحد 4/12/2022 في كأس العالم 2022 لكرة القدم 2022 في قطر، لليوم (15) على التوالي، بإقامة مبارتين، ضمن دور الـ16 (ثمن النهائي) والمؤهل إلى ربع النهائي.

وتأتي مباريات يوم الأحد 4/12، ضمن دور ثمن النهائي من بطولة كأسع العالم 2022 وتجمع المباراة الأولى منتخب فرنسا ضد منتخب بولندا والمباراة الثاني وتجمع منتخب إنجلترا ضد منتخب السنغال.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 4/12/2022 كأس العالم في دور ال16، على النحو التالي:

منتخب فرنسا ضد منتخب بولندا.. كأس العالم 2022

المباراة الأولى: فرنسا ضد بولندا، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على ملعب الثمامة.

منتخب إنجلترا × منتخب السنغال.. كأس العالم 2022

المباراة الثانية: إنجلترا ضد السنغال، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على ملعب البيت.





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ما هي القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 4/12 دور الـ16 في كأس العالم 2022؟

المباراة الأولى: تذاع مباراة فرنسا وبولندا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 HD، وقناة الكأس اكسترا 1 HD، وقناة بي إن 4K HDR.

المباراة الثانية: تذاع مباراة إنجلترا والسنغال على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 HD، وقناة بي إن 4K HDR.

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المعلّقون على مباريات يوم الأحد 4/12 في دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر، كالتالي:

مباراة فرنسا وبولندا وتذاع بتعليق مشاري القرني وحسن العيدروس.

مباراة الأرجنتين وأستراليا وتذاع بتعليق عامر الخوذيري.

المصدر / فلسطين أون لاين