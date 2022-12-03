8 معتقلين سياسيين بسجن أريحا يشرعون بإضراب عن الطعام

شرع ثمانية معتقلين سياسيين في سجن أريحا، اليوم السبت، بالإضراب عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم وتنفيذ قرارات قضائية بالإفراج عنهم

وقال المحامي مصطفى شتات إن ثمانية معتقلين سياسيين لدى اللجنة الأمنية في أريحا وفي مقدمتهم المعتقل السياسي المطارد والمطلوب للاحتلال مصعب شتية شرعوا اليوم السبت الموافق 3 ديسمبر2022، بإضراب مفتوح عن الطعام.

وأوضح أن المعتقلين شرعوا بإضرابهم مطالبين بالإفراج الفوري عنهم تنفيذاً لقرارات محاكم الصلح بالإفراج عنهم منذ أكثر من شهرين.

ولفت إلى أنّ امتناع اللجنة الأمنية في أريحا عن الإفراج عن مصعب وباقي المعتقلين السياسيين جريمة موصوفة ومستمرّة حسب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العقوبات النافذ.

وحمّل جهة احتجاز مصعب كامل المسؤولية عن هذا الانتهاك المستمر للحقوق الدستورية والاعتداء المتواصل على قرارات المحاكم.

وفي السياق ذاته، يواصل 6 معتقلين سياسيين في زنازين السلطة الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاستمرار اعتقالهم رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم،

والمعتقلون السياسيون المضربون عن الطعام سابقا، هم أنور السخل المعتقل منذ 84 يوما، وإسلام بني شمسة المعتقل منذ 84 يوما، ومحمد علاوي المعتقل منذ 92 يوما، وأنس حمدي المعتقل منذ 54 يوما، والشقيقين زهدي قواريق وعمرو قواريق والمعتقلين منذ عدة أيام.

وأطلق أهالي المعتقلين السياسيين داخل سجون السلطة بالضفة الغربية، مناشدات تزامناً مع تواصل انتهاكات الحريات العامة وحملات الاعتقال التي تطال الرموز الوطنية والأسرى المحررين وطلبة الجامعات.

وتواصل أجهزة السلطة الأمنية في الضفة الغربية، اعتقالاتها السياسية وانتهاكاتها للحريات العامة، وسط تجاهلٍ تام لكافة المناشدات العائلية والحقوقية المطالبة بالكف عن هذه السياسية والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين