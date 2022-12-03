رابط تسجيل كوبونات الوكالة 2022 بغزة.. وشروط التسجيل

محمد إسماعيل زقوت

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن فتح رابط تسجيل كوبونات الوكالة في قطاع غزة خلال شهر ديسمبر 2022.

وأوضحت في الإعلان الصادر اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، أن رابط التسجيل لكوبونات الوكالة (المساعدات الغذائية) في غزة عن شهر ديسمبر 2022 سيبقى ساري المفعول حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022.

وتسعى الوكالة لوصول مساعداتها الغذائية الجديدة للعائلات اللاجئة في القطاع من خلال زيادة أعداد المنتفعين من الكابونات التي تصرفها مجانا للاجئين بالقطاع بواقع 60000 فرد على دفعتين بحيث تكون الدفعة الأولى 30000 في الربع الثاني من العام 2023 والدفعة الثانية 30000 في الربع الرابع من العام 2023، وتقدم الوكالة مساعدات غذائية تحت مسمى كابونة، لأكثر من مليون ومئة ألف شخص على مستوى قطاع غزة، بواقع أربع دورات في العام.

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وينتظر اللاجئون في القطاع، منذ فترة طويلة فتح باب التسجيل للمساعدات الغذائية "كوبونات الوكالة" وذلك في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير.

وفور إعلان الوكالة عن فتح رابط التسجل لكوبونات الجديد، بدأ اللاجئون بالقطاع بالبحث عن رابط التسجيل الإلكتروني لكوبونات من أجل الحصول على هذه المساعدة الغذائية.

وتحتوي حصة الفرد الواحد المستفيد من المساعدات الغذائية (الكابونة الموحدة) خلال الدورة الواحدة لكل ثلاثة شهور وتصرف الوكالة هذه المساعدة الغذائية (الكابونة) للاجئين بالقطاع دون غيرهم بشكل مجاني.

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حصة الفرد من كابونة الوكالة (الأونروا)، كالتالي:

حصة الفرد من كابونة الوكالة (الأونروا)، كالتالي: كيلو لكل شخص لكل دورة توزيع السلة الغذائية 25 دقيق 2 أرز 1 زيت دوار الشمس 0.5 سكر 0.8 حليب 1 حمص

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آلية شروط التسجيل لكابونة الوكالة الجديدة 2022، وفق التالي:

1- فتح باب تقديم الطلبات الجديدة ( إلكترونيًا ) من تاريخ 1/12/2022 حتى تاريخ 31/12/2022 ولمدة شهر واحد.. اضغـــط هنـــا

2- رفض استقبال أي طلب بعد انتهاء المدة المحددة.

3- رفض استقبال طلبات في مكاتب الإغاثة والخدمات الاجتماعية.

4- سيتم مراجعة جميع الطلبات ومن ثم التواصل على أرقام الجوالات المقدمة وإبلاغهم بنتيجة الطلب سواء القبول أو الرفض.

5- الأسر غير المستحقة هي الأسر التي قيمة الدخل لها أعلى من الحد الأدنى للأجور 1880 شيكل أو لديه موظف أونروا، أو الأسر التي لم توافق على الأسئلة التالية

إقرار وموافقة على التحقق الداخلي

إقرار وموافقة للتحقق وكشف البيانات مع أطراف خارجية

منع الازدواجية

الالتزام بالتصحيح الداخلي

6- معايير مهمة لإضافة حالات جديدة لكوبونات الوكالة 2022، كتالي:

وضعت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدة نقاط مهمة ومعايير من أجلها أن توضح طبيعة والأسر والحالات الجديدة التي يمكنها الاستفادة من المساعدات الغذائية وهي:

الأسر التي لديها أكثر من معيار هشاشة (أسرة تترأسها امرأة، أو طفل، أو شخص مسن، أو أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة) ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل.

الأسر التي تقدمت بطلب لزيارة تقييم الفقر عام 2019 ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل.

الأسر الجديدة الحاصلة على بطاقة التسجيل مرتبة من الأقدم للأحدث في تاريخ إصدار البطاقة ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل.

الأسر المستحقة سيتم التواصل معها للحضور إلى المكتب وإحضار اثبات صحة المعلومات المقدمة في الطلب.

رابط التسجيل الكوبونات من موقع الوكالة.. اضغط هنا

رابط الاستعلام عن المساعدات الغذائية الطارئة للمستفيدين حاليا.. اضغط هنا

رابط طلب استئناف في حال رفض الطلب.. اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين