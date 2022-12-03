فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحية لـ "فلسطين": تلقينا دعوة من الجزائر لبحث آليات تنفيذ اتفاق المصالحة

الصحة بغزة تحذر من انتشار فيروسات تصيب الجهاز التنفسي

إضرابٌ شاملٌ في حوارة تنديدًا بجريمة اغتيال الشهيد مفلح

مستوطنون يقتلعون 50 غرسة زيتون في سلفيت

راني أبو علي.. 20 عامًا لم تطفئ نار الثأر لدماء شقيقه الطفل

المقدسي "الخطيب" .. شقاء 20 عامًا جرفته آليات الاحتلال بـ "لمح البصر"

الداخلية بغزة: 10977 مغادراً و11164 وافداً عبر حاجز بيت حانون

"الأسرى": لن نكون لقمة سائغة للأحزاب الصهيونية

المرور بغزة : 6 إصابات في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الحية: غزة المحاصرة شكلت أيقونة للوحدة وحماية المشروع الوطني

مستوطنون يقتلعون 50 غرسة زيتون في سلفيت

03 ديسمبر 2022 . الساعة 11:43 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

اقتلع مستوطنون، اليوم السبت، 50 غرسة زيتون في بلدة بروقين غرب سلفيت بالضفة المحتلة.

اقرأ أيضًا: اقتلاع أشجار الزيتون.. وصفة لتدمير الأرض والاستيلاء عليها

وأفاد صاحب الأرض محمد فواز، خلال تصريحات صحفية، بأنّ مجموعة من المستوطنين اقتلعوا 50 غرسة زيتون في أرضه الواقعة بالمنطقة المسماة "خلة الزعفران"، شمال البلدة، والقريبة من مستوطنة "أريئيل" الصناعية، المقامة على أراضي المواطنين في تلك المنطقة.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويُعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أنّ سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

والقرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#انتهاكات الاحتلال #انتهاكات المستوطنين #اقتلاع أشجار زيتون #إعتداءات المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة