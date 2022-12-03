مستوطنون يقتلعون 50 غرسة زيتون في سلفيت

اقتلع مستوطنون، اليوم السبت، 50 غرسة زيتون في بلدة بروقين غرب سلفيت بالضفة المحتلة.

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وأفاد صاحب الأرض محمد فواز، خلال تصريحات صحفية، بأنّ مجموعة من المستوطنين اقتلعوا 50 غرسة زيتون في أرضه الواقعة بالمنطقة المسماة "خلة الزعفران"، شمال البلدة، والقريبة من مستوطنة "أريئيل" الصناعية، المقامة على أراضي المواطنين في تلك المنطقة.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويُعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أنّ سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

والقرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين