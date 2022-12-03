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مباريات اليوم السبت 3-12-2022 والقنوات الناقلة والمعلقين

بالتوقيت المحلي

مباريات اليوم السبت 3-12-2022 والقنوات الناقلة والمعلقين

03 ديسمبر 2022 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
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مباريات اليوم السبت 3-12-2022 والقنوات الناقلة والمعلقين
محمد إسماعيل زقوت

تتواصل مباريات اليوم السبت 03/12/2022 في كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، لليوم (14) على التوالي، بإقامة مباراتين، ضمن دور الـ16 (ثمن النهائي).

وتأتي مباريات يوم السبت 3/12، ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022 وتجمع المباراة الأولى منتخب هولندا ضد منتخب أمريكا والمباراة الثانية تجمع منتخب الأرجنتين ضد منتخب أستراليا، كالتالي:

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توقيت مباريات اليوم السبت 03/12/2022 كأس العالم في دور الـ16، على النحو التالي:

منتخب هولندا ضد منتخب أمريكا.. كأس العالم 2022

المباراة الأولى: هولندا ضد أمريكا، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد خليفة الدولي.

منتخب الأرجنتين × منتخب أستراليا.. كأس العالم 2022

المباراة الثانية: الأرجنتين ضد أستراليا، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد أحمد بن علي.

توقيت مباريات اليوم السبت 3-12-2022 كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.png

 

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القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت 3/12 دور الـ16 في كأس العالم 2022؟

المباراة الأولى: تذاع مباراة منتخبَي هولندا وأمريكا على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 HD.

المباراة الثانية: تُذاع مباراة منتخبَي الأرجنتين وأستراليا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 HD.

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المعلقون على مباريات يوم السبت 03/12 في دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر، كالتالي:

مباراة هولندا وأمريكا وتذاع بتعليق سمير المعيرفي وعلي محمد علي.

مباراة الأرجنتين وأستراليا وتذاع بتعليق خالد الحدي وعصام الشوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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