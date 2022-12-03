"لبيد" يوجّه رسالة تحريضية إلى مسؤوليين إسرائيليين للعصيان على حكومة نتنياهو

وجّه رئيس وزراء الاحتلال، المنتهية ولايته، يائير لبيد، الجمعة، رسالةً تحريضية إلى عمداء بلديات المدن الإسرائيلية الكبرى، يدعوهم فيها إلى العصيان وعدم التعاون مع حكومة نتنياهو الجديدة.

ووفقًا لمصادر إعلامية فإن لبيد وجّه دعوةً للسلطات المحلية في دولة الاحتلال إلى استخدام سلطتها لمكافحة التغييرات التي قد تقوم بها الحكومة اليمينية القادمة في جهاز التعليم.

وقال لبيد في تدوينة عبر موقع (فيسبوك) إنه "وجه مساء الخميس رسالة إلى رؤساء السلطات المحلية تحت عنوان "الحفاظ على نظام التعليم".

وجاء في الرسالة: "أكتب إليكم بقلق بالغ على مستقبل جهاز التعليم والدولة، حيث أن الحكومة الجديدة التي تتأسس أهملت تعليم أطفالنا وسلمتهم إلى العناصر الأكثر تطرفا وظلاما في المجتمع الإسرائيلي".

وأضاف: "هذا تهديد مباشر وخطير لأبسط القيم الأساسية التي تأسست عليها إسرائيل، كما ورد في إعلان الاستقلال، المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية، المساواة للمرأة، المساواة للمثليين، حماية الأقليات، حرية الدين وحرية الضمير".

وأشار لبيد إلى أنه "في إطار الاتفاقات الائتلافية، تنقل مسؤولية البرامج المدرسية من سيطرة وزارة التربية والتعليم إلى آفي ماعوز، رئيس حزب "نعوم"، الذي سيعين نائبا للوزير في مكتب رئيس الوزراء"

وقال لبيد: "كما تعلمون، هذا حزب متطرف وعنصري ومعاد للمثليين وخطير، في الآونة الأخيرة فقط دعا ماعوز النساء إلى عدم التجنيد في الجيش واقترح عليهن التركيز على الزواج".

وأضاف: "أحثكم على عدم التعاون مع وحدة البرامج والشراكات الخارجية في وزارة التربية والتعليم طالما أنها تخضع لسيطرة ماعوز".

المصدر / وكالات