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فرنسا تصدر بيانا عقب تصاعد العنف ضد الفلسطينيين

03 ديسمبر 2022 . الساعة 00:17 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة بيانا صحفيا بعد تصاعد وتزايد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة الأخيرة.

وأعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها العميق في أعقاب الاشتباكات التي وقعت منذ 29 نوفمبر الماضي في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية وأدت الى مقتل خمسة فلسطينيين.

وقالت :" يجب وقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".

وشددت الوزارة الفرنسية على "ضرورة وقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال من قبل السلطات المختصة."

كما أكدت فرنسا التزامها باحترام القانون الدولي الإنساني في المناطق الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، والطبيعة غير القانونية للمستوطنات، بحسب البيان نفسه.

ومنذ أشهر، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدينتي نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.

المصدر / وكالات
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