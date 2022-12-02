هل خرجت الكرة؟ هدف ياباني يطيح ألمانيا ويثير ضجة في كأس العالم

هل خرجت الكرة أم لا؟ في النهاية احتسب الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميس الهدف الياباني في مرمى إسبانيا وذهب فوز الألمان على كوستاريكا 4-2 سدى بعدما منح "الساموراي الأزرق" التأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر وفي الصدارة، فيما خرج "مانشافت" من الدور الأول للمرة الثانية توالياً.

بعد صدمة السقوط افتتاحاً أمام اليابان 1-2 في مستهل منافسات المجموعة الخامسة والتعادل مع إسبانيا 1-1 في الجولة الثانية، اعتقدت ألمانيا أن تأهلها إلى ثمن النهائي مرتبط إلى حد كبير بفوزها في الجولة الأخيرة على كوستاريكا، ظناً منها أن جارتها إسبانيا ستحسم بلا شك مباراتها مع اليابان لاسيما بعد فوزها الافتتاحي الصارخ على كوستاريكا 7-صفر.

لكن الكارثة حصلت على استاد خليفة الدولي ووقع ما لم يكن في الحسبان. سقطت إسبانيا أمام اليابان بهدف مثير للجدل قرر الحكم احتسابه بعد اللجوء إلى "في أيه آر"، معتبراً أن الكرة لم تخرج بكاملها خارج الملعب عندما لعبها كاورو ميتوما عرضية باتجاه أو تاناكا الذي حولها في شباك الحارس أوناي سيمون الذي كان قبلها سبباً في هدف التعادل بسبب ابعاده الكرة بشكل خاطئ.

هذه النتيجة لم تصب في صالح اليابان وحسب، بل أفادت إسبانيا التي تجنب في مشوارها المأمول إلى النهائي كلاً من كرواتيا، الأرجنتين والبرازيل في ثمن وربع ونصف النهائي تواليا.

بالنسبة لوسائل الإعلام الألمانية هناك شيء غير سوي في هذه النتيجة حتى أن صحيفة "بيلد" طرحت حتى قبل المباراة نظرية المؤامرة بحديثها عن اتفاق التعاون الذي أبرم مؤخراً بين إسبانيا واليابان في مجال كرة القدم الشبابية والنسائية وتدريب الحكام.

المصدر / وكالات