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غزة.. "حماس" تنظم وقفة جماهيرية نصرة للضفة والقدس

02 ديسمبر 2022 . الساعة 14:50 بتوقيت القدس
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نظمت حركة حماس، ظهر اليوم الجمعة، وقفة جماهيرية حاشدة جنوبي مدينة غزة، نصرة للضفة الغربية والقدس المحتلة.

وشارك في الوقفة مئات المواطنين وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية، مؤكدين على التضامن والنصرة لأهلنا في الضفة والقدس الذين يتعرضون لجرائم يومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي

بدوره، أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، أن قطاع غزة لن يسمح للاحتلال بالاستفراد بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال رضوان: "نقول لأهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل نحن شعب وهم واحد".

وتوجه بالتحية للمقاومة في الضفة والمرابطين في المسجد الأقصى، داعيا لشد الرجال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه لإفشال مخططات الاحتلال الصهيوني.

وحذر رضوان الاحتلال من مغبة ارتكاب أي حماقة بحق المسجد الأقصى، ومن تنفيذ المخططات الاستيطانية في القدس.

ودعا أهالي الضفة والقدس لمواجهة المخططات الاستيطانية، مشددًا أن الاحتلال لن يفلح بتغير الوقائع على الأرض في القدس والمسجد الأقصى.

وحمّل رضوان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ارتكابه أي حماقة بحق المسجد الأقصى.

وأكد القيادي في حماس أن المقاومة على جهوزية كاملة للدفاع عن الأقصى وأبناء شعبنا بالضفة.

 وتوجه في ختام كلمته بالتحية لكل أحرار العالم الذين يتضامنون معنا في كأس العالم بقطر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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