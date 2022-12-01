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دائرة اللاجئين تشيد بتصويت الأمم المتحدة لصالح إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية

01 ديسمبر 2022 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
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دائرة اللاجئين تشيد بتصويت الأمم المتحدة لصالح إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية

قالت دائرة اللاجئين واللجان الشعبية، إنها تابعت بكثير من السعادة والرضى تصويت (90) دولة في الأمم المتحدة لصالح إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في تاريخ قريب من تاريخ إحياء ما يسمى "ذكرى استقلال (إسرائيل)" مقابل (30) دولة صوتت ضد وامتناع (47) دولة.

واعتبرت هذه الخطوة بمثابة انتصار سياسي فلسطيني في الأمم المتحدة، وتعبير حقيقي عن ضمير العالم الحر، فلا ينبغي اعتبار للجمعية العام للأمم المتحدة ذكرى استقلال الكيان إلا مجرد كارثة مؤقتة حلت على أرض فلسطين، وعلى العالم مواصلة العمل على تصحيح هذه الخطيئة.

وأضاف: "وإذ تتوجه دائرة اللاجئين واللجان الشعبية بالشكر إلى جميع الدول التي صوتت إلى جانب هذا القرار، فإنها تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ترجمة المئات من قراراتها الأممية، وفي مقدمتها القرار 194 الذي يضمن تنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها، وإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني الذي يستعد لطي 75 عاما على نكبته".

المصدر / فلسطين أون لاين
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