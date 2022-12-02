مباريات اليوم الجمعة 2/12 في كأس العالم 2022 -القنوات الناقلة والمعلّقين

محمد إسماعيل زقوت

تتواصل مباريات اليوم الجمعة 2/12/2022 في كأس العالم 2022 لكرة القدم 2022 في قطر، لليوم (13) على التوالي، بإقامة 4 مباريات، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتأتي مباريات يوم الجمعة 2 ديسمبر، ضمن المجموعة الثامنة بين أربع منتخبات غانا ضد الأوروغواي وكوريا الجنوبية ضد البرتغال، ويلعب في المجموعة السابعة أربع منتخبات أخرى الكاميرون ضد البرازيل وصربيا ضد سويسرا.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2/12/2022 كأس العالم في الجولة الثالثة والأخيرة، على النحو التالي:

منتخب غانا × منتخب أوروغواي.. المجموعة الثامنة

المباراة الأولى: غانا ضد أوروغواي، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد الجنوب.

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منتخب كوريا الجنوبية × منتخب البرتغال.. المجموعة الثامنة

المباراة الثانية: كوريا الجنوبية ضد البرتغال، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد المدينة التعليمية.

منتخب الكاميرون × منتخب البرازيل.. المجموعة السابعة

المباراة الثالثة: الكاميرون ضد البرازيل، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد لوسيل.

منتخب صربيا × منتخب سويسرا.. المجموعة السابعة

المباراة الرابعة: صربيا ضد سويسرا، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على استاد 974.

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ما هي القنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة 2/12 في كأس العالم 2022؟

المباراة الأولى: تذاع مباراة منتخب غانا ومنتخب الأوروغواي على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 HD.

المباراة الثانية: تذاع مباراة منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب البرتغال على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 HD، وقناة Rai 1.

المباراة الثالثة: تذاع مباراة منتخب الكاميرون ومنتخب البرازيل على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 HD.

المباراة الرابعة: تذاع مباراة منتخب صربيا ومنتخب سويسرا على قناة بي إن سبورتس ماكس 2HD.

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المعلقين على مباريات يوم الجمعة 2/12/2022 في كأس العالم 2022 في قطر، كالتالي:

مباراة غانا والأوروغواي وتذاع بتعليق أحمد البلوشي.

مباراة كوريا الجنوبية والبرتغال وتذاع بتعليق عامر الخوذيري.

مباراة الكاميرون والبرازيل وتذاع بتعليق عصام الشوالي.

مباراة صربيا وسويسرا وتذاع بتعليق علي محمد علي.





المصدر / فلسطين أون لاين