مباريات اليوم الجمعة 2/12 في كأس العالم 2022 -القنوات الناقلة والمعلّقين

تتواصل مباريات اليوم الجمعة 2/12/2022 في كأس العالم 2022 لكرة القدم 2022 في قطر، لليوم (13) على التوالي، بإقامة 4 مباريات، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
وتأتي مباريات يوم الجمعة 2 ديسمبر، ضمن المجموعة الثامنة بين أربع منتخبات غانا ضد الأوروغواي وكوريا الجنوبية ضد البرتغال، ويلعب في المجموعة السابعة أربع منتخبات أخرى الكاميرون ضد البرازيل وصربيا ضد سويسرا.
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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2/12/2022 كأس العالم في الجولة الثالثة والأخيرة، على النحو التالي:
منتخب غانا × منتخب أوروغواي.. المجموعة الثامنة
المباراة الأولى: غانا ضد أوروغواي، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد الجنوب.
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منتخب كوريا الجنوبية × منتخب البرتغال.. المجموعة الثامنة
المباراة الثانية: كوريا الجنوبية ضد البرتغال، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد المدينة التعليمية.
منتخب الكاميرون × منتخب البرازيل.. المجموعة السابعة
المباراة الثالثة: الكاميرون ضد البرازيل، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد لوسيل.
منتخب صربيا × منتخب سويسرا.. المجموعة السابعة
المباراة الرابعة: صربيا ضد سويسرا، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على استاد 974.
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ما هي القنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة 2/12 في كأس العالم 2022؟
المباراة الأولى: تذاع مباراة منتخب غانا ومنتخب الأوروغواي على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 HD.
المباراة الثانية: تذاع مباراة منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب البرتغال على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 HD، وقناة Rai 1.
المباراة الثالثة: تذاع مباراة منتخب الكاميرون ومنتخب البرازيل على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 HD.
المباراة الرابعة: تذاع مباراة منتخب صربيا ومنتخب سويسرا على قناة بي إن سبورتس ماكس 2HD.
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المعلقين على مباريات يوم الجمعة 2/12/2022 في كأس العالم 2022 في قطر، كالتالي:
مباراة غانا والأوروغواي وتذاع بتعليق أحمد البلوشي.
مباراة كوريا الجنوبية والبرتغال وتذاع بتعليق عامر الخوذيري.
مباراة الكاميرون والبرازيل وتذاع بتعليق عصام الشوالي.
مباراة صربيا وسويسرا وتذاع بتعليق علي محمد علي.