مباريات اليوم الخميس 1/12 في كأس العالم 2022 -القنوات الناقلة والمعلّقين

تتواصل مباريات اليوم الخميس 1/12/2022 في كأس العالم 2022 لكرة القدم 2022 في قطر، لليوم (12) على التوالي، بإقامة 4 مباريات، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
وتأتي مباريات يوم الخميس 1/12، ضمن المجموعة الخامسة بين أربعة منتخبات.. كندا ضد المغرب وكرواتيا ضد بلجيكا، ويلعب في المجموعة السادسة أربعة منتخبات أخرى اليابان ضد إسبانيا وكوستاريكا ضد ألمانيا.
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جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 1/12/2022 كأس العالم في الجولة الثالثة والأخيرة، على النحو التالي:
منتخب كندا × منتخب المغرب.. المجموعة الخامسة
المباراة الأولى: كندا ضد المغرب، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد الثمامة.
#MapSport— Agence MAP (@MAP_Information) November 30, 2022
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المغرب يتأهل في حالة فوزه أو تعادله. بحال خسارته: سيتأهل إذا خسرت بلجيكا، وإذا خسرت كرواتيا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته. pic.twitter.com/pUhi4M6Wbx
منتخب كرواتيا × منتخب بلجيكا.. المجموعة الخامسة
المباراة الثانية: كرواتيا ضد بلجيكا في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد أحمد بن علي.
منتخب اليابان × منتخب إسبانيا.. المجموعة السادسة
المباراة الثالثة: اليابان ضد إسبانيا، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد خليفة.
منتخب كوستاريكا × منتخب ألمانيا.. المجموعة السادسة
المباراة الرابعة: كوستاريكا ضد ألمانيا، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على استاد البيت.
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ما هي القنوات الناقلة لمباريات اليوم الخميس 1/12 في كأس العالم 2022؟
المباراة الأولى: تذاع مباراة منتخب كندا ومنتخب المغرب على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 HD، وقناة بي إن 4 HDR.
المباراة الثانية: تذاع مباراة منتخب كرواتيا ومنتخب بلجيكا على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 HD، وقناة Rai 1.
المباراة الثالثة: تذاع مباراة منتخب اليابان ومنتخب إسبانيا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 HD ، وقناة Rai 1.
المباراة الرابعة: تذاع مباراة منتخب كوستاريكا ومنتخب ألمانيا على قناة بي إن سبورتس ماكس HD2، وقناة NRK 1.
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المعلقين على مباريات يوم الخميس 1/12/2022 في كأس العالم 2022 في قطر، كالتالي:
مباراة كندا والمغرب وتذاع بتعليق هشام فرج وجواد بدة.
مباراة كرواتيا وبلجيكا وتذاع بتعليق حفيظ دراجي.
مباراة اليابان وإسبانيا وتذاع بتعليق حسن العيدروس.
مباراة كوستاريكا وألمانيا وتذاع بتعليق يوسف سيف.