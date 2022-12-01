مباريات اليوم الخميس 1/12 في كأس العالم 2022 -القنوات الناقلة والمعلّقين

محمد إسماعيل زقوت

تتواصل مباريات اليوم الخميس 1/12/2022 في كأس العالم 2022 لكرة القدم 2022 في قطر، لليوم (12) على التوالي، بإقامة 4 مباريات، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتأتي مباريات يوم الخميس 1/12، ضمن المجموعة الخامسة بين أربعة منتخبات.. كندا ضد المغرب وكرواتيا ضد بلجيكا، ويلعب في المجموعة السادسة أربعة منتخبات أخرى اليابان ضد إسبانيا وكوستاريكا ضد ألمانيا.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 1/12/2022 كأس العالم في الجولة الثالثة والأخيرة، على النحو التالي:

منتخب كندا × منتخب المغرب.. المجموعة الخامسة

المباراة الأولى: كندا ضد المغرب، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد الثمامة.

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المغرب يتأهل في حالة فوزه أو تعادله. بحال خسارته: سيتأهل إذا خسرت بلجيكا، وإذا خسرت كرواتيا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته. pic.twitter.com/pUhi4M6Wbx — Agence MAP (@MAP_Information) November 30, 2022

منتخب كرواتيا × منتخب بلجيكا.. المجموعة الخامسة

المباراة الثانية: كرواتيا ضد بلجيكا في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد أحمد بن علي.

منتخب اليابان × منتخب إسبانيا.. المجموعة السادسة

المباراة الثالثة: اليابان ضد إسبانيا، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد خليفة.

منتخب كوستاريكا × منتخب ألمانيا.. المجموعة السادسة

المباراة الرابعة: كوستاريكا ضد ألمانيا، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على استاد البيت.

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ما هي القنوات الناقلة لمباريات اليوم الخميس 1/12 في كأس العالم 2022؟

المباراة الأولى: تذاع مباراة منتخب كندا ومنتخب المغرب على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 HD، وقناة بي إن 4 HDR.

المباراة الثانية: تذاع مباراة منتخب كرواتيا ومنتخب بلجيكا على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 HD، وقناة Rai 1.

المباراة الثالثة: تذاع مباراة منتخب اليابان ومنتخب إسبانيا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 HD ، وقناة Rai 1.

المباراة الرابعة: تذاع مباراة منتخب كوستاريكا ومنتخب ألمانيا على قناة بي إن سبورتس ماكس HD2، وقناة NRK 1.

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المعلقين على مباريات يوم الخميس 1/12/2022 في كأس العالم 2022 في قطر، كالتالي:

مباراة كندا والمغرب وتذاع بتعليق هشام فرج وجواد بدة.

مباراة كرواتيا وبلجيكا وتذاع بتعليق حفيظ دراجي.

مباراة اليابان وإسبانيا وتذاع بتعليق حسن العيدروس.

مباراة كوستاريكا وألمانيا وتذاع بتعليق يوسف سيف.





المصدر / فلسطين أون لاين