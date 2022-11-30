استجابة شعبية للإضراب الشامل في الضفة الغربية وفاءً لدماء الشهداء

عمّت حالة من الإضراب الشامل اليوم الأربعاء، مدن ومناطق الضفة الغربية، تلبية لدعوات أطلقتها مجموعة "عرين الأسود"، حدادًا ونفيرًا وغضبًا بعد استشهاد خمسة فلسطينيين أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله والخليل.

وأغلقت المحال التجارية في نابلس ومناطق عدة بالضفة الغربية أبوابها، التزامًا بالإضراب الشامل، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند نقاط التماس.

ودعت مجموعات “عرين الأسود” المقاومة في بيان لها، إلى اعتبار اليوم الأربعاء، يوم غضب شامل في كل مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة في كل نقطة تماس، لنشعل الأرض تحت أقدام الاحتلال.

وأكدت عرين الأسود أنّ دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، وأنّ كلّ وعد قطعناه على أنفسنا سيقع، مشيرة إلى أنها ميتة واحدة سنموتها جميعًا بشتى الطرق، فأحسنوا صناعة الموت ما داموا يسلبوننا حقنا بالحياة.

وزفّت حركة حماس الشهداء، مؤكدة أنّ شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الاحتلال، ولن يصمت أمام إراقة دماء أبنائنا واستمرار الاعتداء على مدننا ومقدساتنا وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسيواجه ذلك بالمقاومة بكلّ أشكالها، وستبقى حالة الاشتباك مع العدو سبيلنا نحو الحرية.

في غضون ذلك، شيّعت جماهير غفيرة في بلدة المغير قضاء رام الله جثمان الشهيد رائد النعسان، وسط هتافات مطالبة بتصعيد المقاومة والانتقام لدماء الشهداء الأبطال.

وباستشهاد النعسان يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة، منذ ساعات فجر أمس، إلى خمسة شهداء، ارتقى أربعة منهم في رام الله، والخامس في الخليل.

وبهؤلاء الشهداء يرتفع الإجمالي منذ مطلع العام الجاري، في الضفة الغربية ومدينة القدس، وقطاع غزة إلى 207 مواطنين، بينهم 5 مسنين و13 فلسطينية، بالإضافة لـ 47 طفلًا، وِفق إحصائية نشرتها وزارة الصحة.

المصدر / فلسطين أون لاين