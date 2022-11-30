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مباريات اليوم الأربعاء 30/11 في كأس العالم 2022 -القنوات الناقلة والمعلّقين

30 نوفمبر 2022 . الساعة 09:05 بتوقيت القدس
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مباريات اليوم الأربعاء 30/11 في كأس العالم 2022 -القنوات الناقلة والمعلّقين
محمد إسماعيل

تتواصل مباريات اليوم الأربعاء 30/11/2022 في كأس العالم 2022 لكرة القدم 2022 في قطر، لليوم الحادي عشر على التوالي، بإقامة 4 مباريات، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتأتي مباريات يوم الثلاثاء 30/11، ضمن المجموعة الثالثة بين أربعة منتخبات السعودية ضد المكسيك وبولندا ضد الأرجنتين، ويلعب في المجموعة الرابعة أربعة منتخبات أخرى تونس ضد فرنسا وأستراليا ضد الدنمارك.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30/11/2022 كأس العالم في الجولة الثالثة والأخيرة، على النحو التالي:

منتخب السعودية× منتخب المكسيك.. المجموعة الثالثة

المباراة الأولى: السعودية ضد المكسيك، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد لوسيل.

منتخب بولندا × منتخب الأرجنتين.. المجموعة الثالثة

المباراة الثانية: بولندا ضد الأرجنتين، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد خليفة.

منتخب تونس × منتخب فرنسا.. المجموعة الرابعة

المباراة الثالثة: تونس ضد فرنسا، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد الثمامة.

منتخب أستراليا × منتخب الدنمارك.. المجموعة الرابعة

المباراة الرابعة: أستراليا ضد الدنمارك، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على استاد أحمد بن علي.

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ما هي القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم 2022؟

المباراة الأولى: تذاع مباراة منتخب أستراليا ومنتخب الدنمارك على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 HD، و NRK 1، RTP 1.

المباراة الثانية: تذاع مباراة منتخب تونس ومنتخب فرنسا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 HD، وقناة NRK 2.

المباراة الثالثة: تذاع مباراة منتخب السعودية ومنتخب المكسيك على قناة بي إن سبورتس HD ، وقناة بي إن سبورتس ماكس HD1، وقناة الكأس إكسترا 1 HD.

المباراة الرابعة: تذاع مباراة منتخب بولندا ومنتخب الأرجنتين على قناة بي إن سبورتس ماكس HD2، وقناة الكأس إكسترا 2 HD.

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المعلقين على مباريات يوم الأربعاء 30/11/2022 في كأس العالم 2022 في قطر، كالتالي:

مباراة أستراليا والدنمارك وتذاع بتعليق عامر الخوذيري.

مباراة تونس وفرنسا وتذاع بتعليق عصام الشوالي.

مباراة السعودية والمكسيك وتذاع بتعليق حسن العيدروس وخليل البلوشي.

مباراة بولندا و الأرجنتين وتذاع بتعليق خالد الحدي ورؤوف خليف.

مباريات اليوم الأربعاء 30.11 في كأس العالم 2022 القنوات الناقلة والمعلّقين.png

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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