مباريات اليوم الأربعاء 30/11 في كأس العالم 2022 -القنوات الناقلة والمعلّقين

تتواصل مباريات اليوم الأربعاء 30/11/2022 في كأس العالم 2022 لكرة القدم 2022 في قطر، لليوم الحادي عشر على التوالي، بإقامة 4 مباريات، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
وتأتي مباريات يوم الثلاثاء 30/11، ضمن المجموعة الثالثة بين أربعة منتخبات السعودية ضد المكسيك وبولندا ضد الأرجنتين، ويلعب في المجموعة الرابعة أربعة منتخبات أخرى تونس ضد فرنسا وأستراليا ضد الدنمارك.
اقرأ المزيد: جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر
اقرأ المزيد: أغرب أحداث كأس العالم عبر التاريخ.. منها المضحك والمؤلم
جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30/11/2022 كأس العالم في الجولة الثالثة والأخيرة، على النحو التالي:
منتخب السعودية× منتخب المكسيك.. المجموعة الثالثة
المباراة الأولى: السعودية ضد المكسيك، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد لوسيل.
منتخب بولندا × منتخب الأرجنتين.. المجموعة الثالثة
المباراة الثانية: بولندا ضد الأرجنتين، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد خليفة.
منتخب تونس × منتخب فرنسا.. المجموعة الرابعة
المباراة الثالثة: تونس ضد فرنسا، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد الثمامة.
منتخب أستراليا × منتخب الدنمارك.. المجموعة الرابعة
المباراة الرابعة: أستراليا ضد الدنمارك، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على استاد أحمد بن علي.
اقرأ المزيد: ما لا تعرفه عن تاريخ كأس العالم.. بين يديك
اقرأ المزيد: أكثر من سجل أهداف في تاريخ كأس العالم
ما هي القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم 2022؟
المباراة الأولى: تذاع مباراة منتخب أستراليا ومنتخب الدنمارك على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 HD، و NRK 1، RTP 1.
المباراة الثانية: تذاع مباراة منتخب تونس ومنتخب فرنسا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 HD، وقناة NRK 2.
المباراة الثالثة: تذاع مباراة منتخب السعودية ومنتخب المكسيك على قناة بي إن سبورتس HD ، وقناة بي إن سبورتس ماكس HD1، وقناة الكأس إكسترا 1 HD.
المباراة الرابعة: تذاع مباراة منتخب بولندا ومنتخب الأرجنتين على قناة بي إن سبورتس ماكس HD2، وقناة الكأس إكسترا 2 HD.
اقرأ المزيد: كم دولة عربية شاركت في كأس العالم 1990م ؟
المعلقين على مباريات يوم الأربعاء 30/11/2022 في كأس العالم 2022 في قطر، كالتالي:
مباراة أستراليا والدنمارك وتذاع بتعليق عامر الخوذيري.
مباراة تونس وفرنسا وتذاع بتعليق عصام الشوالي.
مباراة السعودية والمكسيك وتذاع بتعليق حسن العيدروس وخليل البلوشي.
مباراة بولندا و الأرجنتين وتذاع بتعليق خالد الحدي ورؤوف خليف.
معلقو مباريات اليوم في #كاس_العالم #قطر2022— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
أحمد الطيب..سمير المعيرفي..خليل البلوشي .. خالد الحدي #كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/gslTGQF4Q2