وثائق تكشف: كيف أنفق محمود عباس على أسرته وأصدقائه في كأس العالم؟

كشفت وثائق رسمية مسربة أن رئيس السلطة محمود عباس ينفق بسخاء على أسرته وأصدقائه خلال إقامتهم في دولة قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم.

ووفق ترجمة فلسطين أون لاين، فإن موقع “JNS” الذي يغطي الأخبار اليهودية حول العالم ذكر أن الوثيقة المسربة كشفت تفاصيل إقامة ومصاريف أحفاده عباس الذين رافقوه إلى قطر وكأس العالم.

وكان نشطاء تداولوا في وقت سابق وثيقة مسربة من مكتب عباس تضم أعضاء الوفد المرافقة له لزيارة العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في افتتاح فعاليات كأس العالم التي تنظم لأول مرة في بلد عربي بالشرق الأوسط.

وجاء في الوثيقة أمينة، زوجة عباس وحسين الشيخ رئيس الشؤون المدنية بالسلطة وجبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني، وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، واثنين من أحفاد عباس، إضافة للفريق الأمني والطبي والإعلامي المرافق لرئيس السلطة.

كما نشر موقع “JNS” رسومًا من فندق ريتز كارلتون لغرف "وفد دولة فلسطين" بمبلغ 79،478.02 دولارًا أمريكيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين