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من هو الشهيد رائد النعسان؟

29 نوفمبر 2022 . الساعة 17:53 بتوقيت القدس
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الشهيد رائد غازي النعسان (21 عاماً)

أعلنت وزارة الصحة في رام الله عن استشهاد شاب بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله.

ووفق مصادر عائلية، تابعتها فلسطين أون لاين، فإن الشهيد هو رائد غازي النعسان (21 عاماً).

وذكرت المصادر أن الشهيد النعسان، هو أحد  أفراد جهاز الاستخبارات العسكرية، وزميله في العمل والتدريب الشهيد أحمد عابد منفذ عملية إطلاق نار قبل نحو شهرين.

ووفق متابعة "فلسطين أون لاين" فقد كتب سيف أبو عيشة، أحد أصدقاء الشهيد: "تزف دفعة الشهيد يزن أبو طبيخ والشهيد أحمد العابد شهيدها الثالث وشهيد فلسطين أخي البطل رائد النعسان .. يرحم روحك يا دفعة والله كسرتنا".

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واستشهد اليوم، ثلاثة شبان أحدهم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، في بلدة بيت أمر شمالي الخليل، في حين استشهد شقيقان صباح اليوم الثلاثاء بعد إصابتهما برصاص الاحتلال في قرية كفر عين برام الله.

وبعد ساعات قليلة من استشهاد الشبان الثلاثة، أفادت مصادر محلية باستشهد شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية دهس شرق رام الله، أدت لإصابة مجندة في جيش الاحتلال بجروح خطيرة، ليلتحق بهم النعسان.

وزفت حركة حماس الشهدين جواد عبد الرحمن ريماوي، وشقيقه ظافر، والشهيد مفيد محمد اخْلَيّل، وأكدت أنّ شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الاحتلال، ولن يصمت أمام إراقة دماء أبنائنا واستمرار الاعتداء على مدننا ومقدساتنا وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسيواجه ذلك بالمقاومة بكل أشكالها، وستبقى حالة الاشتباك مع العدو سبيلنا نحو الحرية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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