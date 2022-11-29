مباريات اليوم الثلاثاء 29/11 في كأس العالم 2022 -القنوات الناقلة والمعلّقين

محمد إسماعيل

تتواصل مباريات اليوم الثلاثاء 29/11/2022 في كأس العالم 2022 لكرة القدم 2022 في قطر، لليوم الثامن على التوالي، بإقامة 4 مباريات، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتأتي مباريات اليوم الثلاثاء 29/11، ضمن المجموعة الأولى بين أربعة منتخبات هولندا ضد قطر والإكوادور ضد السنغال، ويلعب في المجموعة الثانية أربعة منتخبات أخرى إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية وويلز ضد إنجلترا.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29/11/2022 كأس العالم في الجولة الثالثة، على النحو التالي:

منتخب هولندا × منتخب قطر.. المجموعة الأولى

المباراة الأولى: هولندا ضد قطر، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على إستاد البيت.

منتخب الإكوادور × منتخب السنغال.. المجموعة الأولى

المباراة الثانية: الإكوادور ضد السنغال، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على إستاد خليفة.

منتخب إيران × منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.. المجموعة الثانية

المباراة الثالثة: إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على إستاد الثمامة.

منتخب ويلز × منتخب إنجلترا.. المجموعة الثانية

المباراة الرابعة: ويلز ضد إنجلترا، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على إستاد أحمد بن علي.

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ما هي القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء في كأس العالم 2022؟

المباراة الأولى: تذاع مباراة منتخب قطر ومنتخب هولندا على قناة بي إن سبورتس ماكس HD 1، وقناة الكأس إكسترا 1 HD.

المباراة الثانية: تذاع مباراة منتخب السنغال ومنتخب الإكوادور على قناة بي إن سبورتس ماكس HD2، وقناة الكأس إكسترا 2 HD.

المباراة الثالثة: تذاع مباراة منتخب إنجلترا ومنتخب ويلز على قناة بي إن سبورتس ماكس HD1، وقناة الكأس إكسترا 1 HD.

المباراة الرابعة: تذاع مباراة منتخب إيران ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية على قناة بي إن سبورتس ماكس HD2، وقناة الكأس إكسترا 2 HD.

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المعلّقون على مباريات اليوم الثلاثاء 29/11/2022 في كأس العالم 2022 في قطر، كالتالي:

مباراة هولندا وقطر وتذاع بتعليق يوسف سيف وسمير المعيرفي

مباراة الإكوادور والسينغال وتذاع بتعليق محمد بركات

مباراة إيران وأمريكا وتذاع بتعليق حسن العيدروس

مباراة ويلز وإنجلترا وتذاع بتعليق حفيظ دراجي

المصدر / فلسطين أون لاين