خاكبو يتألق مع هولندا وسط تربص الاندية

كان انتقال المهاجم الهولندي الشاب كودي خاكبو الى الدوري الإنجليزي شبه حتمي حتى قبل انطلاق نهائيات كأس العالم، لكن الأداء الذي يقدّمه حتى الآن في مونديال قطر، قد يعني أن أيندهوفن سيرفع سعر لاعبه المطلوب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

سجل ابن الـ23 عامًا هدفًا في كل من المباراتين الاولين لهولندا في كأس العالم، رأسية افتتح بها التسجيل في الفوز المتأخر 2-0 على السنغال وتسديدة يسارية رائعة من مشارف المنطقة خلال التعادل 1-1 مع الاكوادور.

بفضل المساهمة القيّمة من خاكبو، تقترب "الطواحين" من بلوغ الدور الثاني في مونديال قطر، إذ هي بحاجة الى نقطة من مباراتها الاخيرة في المجموعة الاولى أمام قطر المضيفة التي ودّعت العرس العالمي على أرضها.

رغم ذلك، لم يُقنع رجال المدرب لويس فان خال في أول مباراتين، إذ إن هدف خاكبو في الدقيقة السادسة ضد الاكوادور جاء من التسديدة الوحيدة على المرمى لهولندا طوال المباراة.

قال زميله مدافع مانشستر سيتي نايثن أكيه "قبل البطولة كان هناك الكثير من الكلام الايجابي بشأنه وقد أظهر الآن انه لاعب شاب رائع".

وتابع "إنه شخص رائع أيضًا. يعمل جاهدًا وبإمكانكم رؤية الموهبة التي يملكها".

لن يتفاجأ مراقبو الدوري الهولندي برؤية خاكبو يلعب دورًا رئيسًا مع المنتخب البرتقالي التواق لمهاجم من الطراز الأوّل، في ظل معاناة ممفيس ديباي لاستعادة فورمته ولياقته البدنية.

يتصدّر خاكبو ترتيب الدوري الهولندي مع تسعة أهداف وفي رصيده 13 هدفًا في 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، لصالح فريق المدرب رود فان نستلروي الذي يشركه في مركز الجناح الأيسر.

يأتي ذلك بعد أن سجل 21 هدفًا مع أيندهوفن الموسم الماضي ويتألق مع منتخب بلاده مع أربعة أهداف في آخر خمس مشاركات.

إلى مانشستر يونايتد؟

قال فان خال هذا الاسبوع عن لاعبه الذي لعب خلف المهاجمين ستيفن بيرخفين وفنسنت يانسن ضد السنغال والى جانب الأول ضد الاكوادور "إنه يافع ولا يزال يتطوّر ولكنه لاعب ذات موهبة كبيرة".

دوليًا، كان مؤهلا للعب مع هولندا أو غانا أو توغو، واستدعي للمرة الاولى الى المنتخب البرتقالي في كأس أوروبا في صيف 2021.

كان محط اهتمام في الدوري الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث كشف مالك ليدز يونايتد، الايطالي أندريا رادريتساني، عن محاولة التعاقد معه في اليوم الأخير من السوق في أيلول/سبتمبر.

كما أشارت تقارير الى أن ساوثمبتون قدم عرضًا بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني (25.4 مليون دولار)، لكن مانشستر يونايتد، النادي الذي دربه فان خال، يبدو الآن في طليعة المنافسين للتعاقد معه مطلع 2023.

يعرف مدرب يونايتد الهولندي إريك تن هاغ المهاجم جيدًا، بعد أن واجهه عدة مرات عندما أشرف على أياكس أمستردام لسنوات.

ومع رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن "أولد ترافورد"، سيكون يونايتد حريصًا على التوقيع مع مهاجم من المتوقع أن يرتفع سعره مع نهاية مونديال قطر، علمًا أن عقده مع النادي يمتد حتى 2026.

المصدر / أ ف ب