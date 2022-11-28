"هيئة فلسطينيي الداخل المحتل" تستنكر فصل الطبيب أحمد محاجنة

استنكرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الداخل المحتل، ما أقدمت عليه إدارة مستشفى "هداسا عين كارم" على فصل الطبيب وجراح القلب أحمد محاجنة من عمله بادعاء تقديم قطعة حلوى للطفل المصاب محمد أبو قطيش.

وقالت الهيئة في بيان وصل "فلسطين أون لاين": إن هذا القرار يعكس الوجه الإجرامي للاحتلال وعنصريته الفاشية التي تطال المراكز الصحية والخدماتية ولا تتوقف عند سلب الأرض والتطهير العرقي ومخططات التهجير.

وأضافت: إن فصل الطبيب المميز محاجنة جريمة إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى وتعبر عن الوجه الحقيقي للاحتلال.

وتابعت: تنظر الهيئة بعين الخطورة لتصاعد الإجراءات التعسفية والقمعية بحق أهلنا في الداخل المحتل.

ودعت إلى إطلاق أوسع حملة تضامنية مع الطبيب محاجنة، وكذلك الوقوف في وجه المحاكمات التعسفية لمعتقلي "هبة الكرامة" ومنهم المناضل أدهم بشير من عكا الذي حكم مؤخرا لمدة 10سنوات بتهمة المشاركة في هبة الكرامة.

المصدر / فلسطين أون لاين