منتدى الإعلاميين يدين اعتقال أمن السلطة الصحفي أيمن قواريق​​​​​​​

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اعتقال أمن السلطة في مدينة نابلس بالضفة الغربية اعتقال الصحفي أيمن قوارق من منزله، وتخريب محتوياته.

وقال المنتدى في بيان صحفي اليوم الإثنين: "ننظر بخطورة بالغة لاعتقال أمن السلطة الصحفي أيمن قواريق من منزله في بلدة عورتا قضاء نابلس بالضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية، الأمر الذي يعكس حجم معاناة الصحفي الفلسطيني في الضفة الغربية، ويكشف زيف شعارات حرية العمل الصحفي التي تتغنى بها السلطة الفلسطينية صباح مساء".

وعبر عن تضامنه التام مع الزميل الصحفي أيمن قواريق، مشدداً على ضرورة إطلاق سراحه فوراً عملاً بالقوانين والأعراف الدولية والإنسانية فضلاً عن المحلية المؤكدة على حرية الإعلام وحماية الصحفيين، ومرسوم حماية وتعزيز الحريات،

وبين أن تجاهل نقابة الصحفيين لاعتقال الزميل قواريق يعكس انتقائية النقابة وازدواجيتها في التعامل مع الانتهاكات ضد الصحفيين، الأمر الذي يبرز الحاجة الملحة لضرورة إعادة الاعتبار للنقابة وتمكين الصحفيين من اختيار ممثليهم وصولاً لنقابة مهنية قوية تحمي وتدافع عن الصحفيين بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.

وطالب منتدى الإعلاميين بضرورة ترجمة شعارات حرية العمل الصحفي على أرض الواقع بوقف ملاحقة الصحفيين والتضييق عليهم بأشكال وصور مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين