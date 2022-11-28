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هنية يعزي بوفاة الشيخ غيث الفاخري نائب مفتي عام الديار الليبية

28 نوفمبر 2022 . الساعة 12:15 بتوقيت القدس
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هنية يعزي بوفاة الشيخ غيث الفاخري نائب مفتي عام الديار الليبية

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، صباح اليوم الإثنين، سماحة الدكتور الصادق الغرياني المفتي العام للديار الليبية، مقدما له التعازي بوفاة الشيخ الدكتور غيث محمود الفاخري، نائب مفتي عام الديار الليبية رئيس هيئة علماء ليبيا.

واستذكر هنية المواقف الشجاعة والمشرفة لفضيلة الشيخ الفاخري في نصرة قضايا أمتنا العربية والإسلامية وفي مقدمتها قضية فلسطين المباركة، وإشادته بالمقاومة الفلسطينية، ودوره في مناهضة التطبيع والتحذير منه.

ونقل تعازيه وقيادة الحركة وعموم الشعب الفلسطيني أيضًا إلى أسرة الشيخ ومحبيه وتلاميذه، وإلى الشعب الليبي الشقيق وعلماء الأمة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويرفع منازله في عليين، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء

المصدر / فلسطين أون لاين
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