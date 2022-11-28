مباريات اليوم الإثنين 28/11-كأس العالم 2022.. بالتوقيت المحلي

محمد إسماعيل

يشهد اليوم السابع لمباريات اليوم الإثنين الموافق 28/11، من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، 4 مباريات، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتأتي مباريات اليوم الإثنين، ضمن الجول الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 في قطر ويلعب الاثنين اليوم، أربع منتخبات الكاميرون ضد صربيا والبرازيل ضد سويسرا وذلك في المجموعة السابعة ويلعب في المجموعة الثامنة أربع منتخبات أخرى اليوم 28/11 وهم البرتغال ضد الأوروغواي وكوريا الجنوبية ضد غانا.

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ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28/11/2022.. كأس العالم في قطر، على النحو التالي:

منتخب الكاميرون × منتخب صربيا.. المجموعة السابعة

المباراة الأولى: الكاميرون ضد صربيا، في تمام الساعة 01:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 12:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 11:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد الجنوب.

منتخب كوريا الجنوبية × منتخب غانا.. المجموعة الثامنة

المباراة الثانية: كوريا الجنوبية ضد غانا، في تمام الساعة 04:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 03:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 02:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على استاد المدينة التعليمية.

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منتخب البرازيل × منتخب سويسرا.. المجموعة السابعة

المباراة الثالثة: البرازيل ضد سويسرا، في تمام الساعة 07:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 06:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 05:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد 974.

منتخب البرتغال × منتخب الأوروغواي.. المجموعة الثامنة

المباراة الرابعة: البرتغال ضد الأوروغواي، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على استاد لوسيل.

🇨🇲الكاميرون🆚صربيا 🇷🇸

🇰🇷كوريا الجنوبية🆚غانا 🇬🇭

🇧🇷البرازيل🆚سويسرا 🇨🇭

🇵🇹البرتغال🆚 أوروجواي 🇺🇾



الفائزون الـ4 بمباريات اليوم هم ـــــــــــــــــــــــ؟ — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 28, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين