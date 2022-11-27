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بالفيديو عائلة مدرب البرازيل تبحث عن شاب يرتدي علم فلسطين.. تعرف على السبب

27 نوفمبر 2022 . الساعة 23:08 بتوقيت القدس
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عائلة مدرب البرازيل تبحث عن شاب يرتدي علم فلسطين.. تعرف على السبب

كشفت تقارير صحفية عن بحث عائلة مدرب المنتخب البرازيلي، تيتي، عن شاب يرتدي علم فلسطين لتكريمه؛ لمساعدته لهم بعد لقاء البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022، والتي تستضيفها دولة قطر منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، للمرة الأولى على أرضٍ عربية.

وفاز منتخب البرازيل على منتخب صربيا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أُقيم على استاد لوسيل، ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة السابعة، من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وقالت قنوات الكأس القطرية بتغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "عائلة تيتي، مدرب البرازيل، بصدد البحث عن شاب كان مرتديًا لعلم فلسطين، ساعد حفيده عندما كان مريضًا بعد مباراة البرازيل وصربيا".

ونشرت قنوات الكأس فيديو الشاب الذي كان يرتدي علم دولة فلسطين، وهو يحتضن حفيد تيتي، ويمشي وسط الجمهور البرازيلي داخل محطة المترو، قرب استاد لوسيل.

 

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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