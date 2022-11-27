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الشعبيّة تحذّر من تسريع وتيرة الاستيطان خاصّة في مدينة القدس وبلداتها

27 نوفمبر 2022 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
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الشعبيّة تحذّر من تسريع وتيرة الاستيطان خاصّة في مدينة القدس وبلداتها

حذَّرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين من محاولات الاحتلال تسريع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي، وخاصّة من خلال بناء وحداتٍ استيطانية عند مدخل بلدة جبل المكبر جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، وتوسيع مستوطنة "نوف صهيون".

وأكَّدت الشعبيّة في بيان لها، اليوم الأحد، على خطورة هذه المستوطنة التي ستتحوّل إلى أكبر مستوطنة متعمقة في أحياء مدينة القدس، علمًا أن المخطط سيربط المستوطنة بمستوطنة "أرمون هنتسيف"، مُشددةً على أنّ شعبنا سيُقاوم كل هذه المخططات التي تسعى لسرقة أرضه وتشريده منها لحساب المشاريع التهجيريّة

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ورأت أنّ كل محاولات الاحتلال لتهويد مدينة القدس وفرض وقائع جديدة وابتلاع الأرض لن تنجح في تذويب هويتها الفلسطينيّة الراسخة برسوخ شعبنا وصموده، مُشيرةً إلى ضرورة دعم صمود أهلنا في مدينة القدس وجبل المكبر التي كانت منارة للمقاومة ومنبعًا للفدائيين.

وشددت الجبهة أنّ الرد على تسارع وتيرة الاستيطان يكون بخطوات سياسيّة جادة من بينها التوجّه إلى المؤسسات الدولية لإدانة الاحتلال، بالإضافة إلى تعزيز وتصعيد المقاومة بكل أشكالها على الأرض في مواجهة مشاريع الاحتلال التصفوية ومن بينها البناء الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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