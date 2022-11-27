محمد إسماعيل

تتواصل اليوم الأحد 27-11-2022، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي بدأت بتاريخ 20 نوفمبر وتنتهي بتاريخ 18 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة والسادسة نرفق لكم مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الأحد 27/11/2022 والقنوات الناقلة .

مباريات الأحد في كأس العالم

ويتنافس اليوم الأحد 27/11، فى مباريات كأس العالم 2022، أربع مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات.

ويلتقي اليوم الأحد في دور المجموعات كأس العالم في الجولة الثانية منتخب اليابان ضد منتخب كوستاريكا، ومنتخب إسبانيا ضد منتخب ألمانيا، في منافسات المجموعة الخامسة.

ويواجه منتخب بلجيكا منتخب المغرب، ومنتخب وكرواتيا ضد منتخب كندا, فى المجموعة السادسة بمونديال قطر 2022.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 27-11-2022 فى بطولة كأس العالم 2022 بتوقيت فلسطين ومصر، على النحو الآتي:

المباراة الأولى: منتخب اليابان × منتخب كوستاريكا – الساعة: 12:00 ظهراً – إستاد أحمد بن علي – المجموعة الخامسة – وتذاع على قناة الكأس اكسترا 1و2.

المباراة الثانية: منتخب بلجيكا × منتخب المغرب – الساعة 03:00م – إستاد الثمامة – المجموعة السادسة – وتذاع على قناة الكأس اكسترا 1و2.

المباراة الثالثة: منتخب كرواتيا × منتخب كندا – الساعة: 06:00م – إستاد خليفة – المجموعة السادسة - وتذاع على قناة الكأس اكسترا 1و2.

المباراة الرابعة: منتخب إسبانيا × منتخب ألمانيا – الساعة 09:00م – إستاد البيت– المجموعة الخامسة - وتذاع على قناة الكأس اكسترا 1و2.



جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 27-11-2022 فى بطولة كأس العالم 2022 بتوقيت الجزائر وتونس المغرب العربي، على النحو الآتي:

المباراة الأولى: منتخب اليابان × منتخب كوستاريكا – الساعة: 11:00ظهراً – إستاد أحمد بن علي – المجموعة الخامسة – وتذاع على قناة الكأس اكسترا 1و2.

المباراة الثانية: منتخب بلجيكا × منتخب المغرب – الساعة 02:00م – إستاد الثمامة – المجموعة السادسة – وتذاع على قناة الكأس اكسترا 1و2.

المباراة الثالثة: منتخب كرواتيا × منتخب كندا – الساعة: 05:00م – إستاد خليفة – المجموعة السادسة - وتذاع على قناة الكأس اكسترا 1و2.

المباراة الرابعة: منتخب إسبانيا × منتخب ألمانيا – الساعة 08:00م – إستاد البيت– المجموعة الخامسة - وتذاع على قناة الكأس اكسترا 1و2.



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جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 27-11-2022 فى بطولة كأس العالم 2022 بتوقيت السعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين والأمارات، على النحو الآتي:

المباراة الأولى: منتخب اليابان × منتخب كوستاريكا – الساعة: 11:00ظهراً – إستاد أحمد بن علي – المجموعة الخامسة – وتذاع على قناة الكأس اكسترا 1و2.

المباراة الثانية: منتخب بلجيكا × منتخب المغرب – الساعة 02:00م – إستاد الثمامة – المجموعة السادسة – وتذاع على قناة الكأس اكسترا 1و2.

المباراة الثالثة: منتخب كرواتيا × منتخب كندا – الساعة: 05:00م – إستاد خليفة – المجموعة السادسة - وتذاع على قناة الكأس اكسترا 1و2.

المباراة الرابعة: منتخب إسبانيا × منتخب ألمانيا – الساعة 08:00م – إستاد البيت– المجموعة الخامسة - وتذاع على قناة الكأس اكسترا 1و2.

المصدر / فلسطين أون لاين