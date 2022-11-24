فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نابلس تشيع الشهيدين "حرز الله" و"أبو كشك" وسط هتافات للمقاومة و"العرين"

مباراة الأوروغواي ومنتخب كوريا الجنوبية في مونديال قطر

الاحتلال يمدد عزل الأسير المقدسي مناصرة 4 أشهر

إعلاميون ومهتمون يوصون بضرورة الإسناد الإعلامي للحالة الثورية في الضفة

سويسرا تهزم الكاميرون بهدفٍ وحيد في كأس العالم 2022

أمن السلطة يعتقل نجل النائب عمر عبد الرازق في سلفيت

مطلوب مهندس زراعي للعمل في جمعية الزكاة الإسلامية

مباراة سويسرا والكاميرون في مونديال قطر 2022

فتوى.. هل يجوز تشغيل القرآن في البيت سواء كنت مستمع له أو لا؟

البرلمان اللبناني يخفق لمرة سابعة في انتخاب رئيس للجمهورية

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

سويسرا تهزم الكاميرون بهدفٍ وحيد في كأس العالم 2022

24 نوفمبر 2022 . الساعة 14:23 بتوقيت القدس
...
سويسرا تهزم الكاميرون بهدفٍ وحيد في كأس العالم 2022

هزم المنتخب السويسري نظيره الكاميروني بهدفٍ دون رد، الخميس، على أرض استاد "الجنوب"، في افتتاح منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

جاءت المباراة متكافئة في بدايتها إذ بحث كلا المنتخبين عن زيارة الشباك وسط رغبة أكبر من جانب الكاميروني الذي أهدر له توكو إيكامبي فرصة هدف محقق في الدقيقة 10.

وكادت سويسرا أن تخرج من الشوط الأول متقدمة بالنتيجة لولا أن رأسية المدافع مانويل أكانجي علت العارضة الكاميرونية بسنتيمترات قليلة في الوقت بدل الضائع.

وبعد مرور 3 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني، نجح المنتخب السويسري في تسجيل هدف الفوز الوحيد عن طريق بريل إيمبولو الذي استقبل تمريرة من شيردان شاكيري وحولها ببراعة في مرمى أندريه أونانا.

منتخب الكاميرون ضغط مطولا على أمل التعديل لكن تألق الحارس يان سومير ابقى شباكه نظيفة حتى النهاية التي أعلنت حصد سويسرا 3 نقاط تصدرت بها ترتيب المجموعة، قبل لقاء البرازيل مع صربيا، مساء اليوم.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كأس العالم #كأس العالم 2022 #المنتخب السويسري #سويسرا تهزم الكاميرون #الكاميرون وسويسرا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة