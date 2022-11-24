سويسرا تهزم الكاميرون بهدفٍ وحيد في كأس العالم 2022

هزم المنتخب السويسري نظيره الكاميروني بهدفٍ دون رد، الخميس، على أرض استاد "الجنوب"، في افتتاح منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

جاءت المباراة متكافئة في بدايتها إذ بحث كلا المنتخبين عن زيارة الشباك وسط رغبة أكبر من جانب الكاميروني الذي أهدر له توكو إيكامبي فرصة هدف محقق في الدقيقة 10.

وكادت سويسرا أن تخرج من الشوط الأول متقدمة بالنتيجة لولا أن رأسية المدافع مانويل أكانجي علت العارضة الكاميرونية بسنتيمترات قليلة في الوقت بدل الضائع.

وبعد مرور 3 دقائق فقط على بداية الشوط الثاني، نجح المنتخب السويسري في تسجيل هدف الفوز الوحيد عن طريق بريل إيمبولو الذي استقبل تمريرة من شيردان شاكيري وحولها ببراعة في مرمى أندريه أونانا.

منتخب الكاميرون ضغط مطولا على أمل التعديل لكن تألق الحارس يان سومير ابقى شباكه نظيفة حتى النهاية التي أعلنت حصد سويسرا 3 نقاط تصدرت بها ترتيب المجموعة، قبل لقاء البرازيل مع صربيا، مساء اليوم.

المصدر / وكالات