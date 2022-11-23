فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022

موقف فكاهي وسؤال مرح لأمير قطر حول كأس العالم

تعليق وليد الركراكي على تعادل المغرب مع كرواتيا

الاحتلال يهدم آمال عائلة أبو فرحة المقدسية ببيت صالح للسكن

"الحركة الأسيرة" تحذر الاحتلال: سنواجه أي اعتداء

صدق أو لا تصدق.. منتخب أستراليا لعب بـ12 لاعباً أمام فرنسا

"القدس في قلب الصراع".. عنصرية (إسرائيل) في عشرين دقيقة

من شروق إلى الأسير إبراهيم يوسف عطية: كنت وما تزال بطلي وقدوتي

"العمل الحكومي" بغزة تعقد اجتماعها الأسبوعي.. وهذا أبرز ما قررته

أسود الأطلس يتعادل سلبيًا مع كرواتيا في مونديال قطر 2022

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"الحركة الأسيرة" تحذر الاحتلال: سنواجه أي اعتداء

23 نوفمبر 2022 . الساعة 15:57 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

حذرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، من أن تكون الحركة الأسيرة مادة دعائية ومحل للمراهنات للحكومة الصهيونية.

وأكدت اللجنة في بيان لها، وصل "فلسطين أون لاين" على أن "المواجهة مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي حال تم الاعتداء على منجزات وحقوق الأسرى".

وقالت: "الأسرى انتزعوا حقوقهم بالدماء والأعمار وأفشلوا مخططات التغول عليهم".

وأضافت: "تتابع الحركة الأسيرة في قلاع الأسر تصريحات المتطرف بن جفير والمتزامنة مع تشكيل حكومة صهيونية جديدة تقطر دمويةً وحقدًا وتطرفًا".

وأردفت بالقول: "نعتبر الاحتلال بأحزابه وقياداته عنوان تطرف يعبر عنه صراحة أمثال المجرم بن جفير"، مؤكدة على رفضها أن تكون الحركة الأسيرة مادة دعائية ومحل للمراهنات للحكومة الصهيونية.

وختمت بيانها بالقول: "ننتظر حريتنا بكرامة.. وجاهزون للمواجهة بكل السبل".

وفي تعقيب لها على بيان الحركة الأسيرة، أكدت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة على أن "الحركة الأسيرة والأسرى في سجون الاحتلال يمرون بمرحلة دقيقة وحساسة، وذلك في ظل المخططات الصهيونية التي يحاول تنفيذها اليمين المتطرف للاحتلال".

وقالت: "إن هذه المرحلة الخطيرة تحتاج إلى التفاف شعبي ورسمي أكثر من أي وقت مضى، وتسخير كل الإمكانيات لدعم وإسناد الأسرى، وإفشال أي مخططات من شأنها أن تنتقص من حقوقهم ومنجزاتهم".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #فلسطين #الأسرى #الحركة الأسيرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة