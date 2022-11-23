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أسيرة من مخيم قلنديا تدخل عامها الثامن في سجون الاحتلال

23 نوفمبر 2022 . الساعة 11:33 بتوقيت القدس
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الأسيرة نورهان عواد

دخلت الأسيرة الجريحة نورهان عواد (22 عامًا) من مخيم قلنديا، اليوم الأربعاء عامها الثامن في سجون الاحتلال الصهيوني، وفق إفادة نادي الأسير الفلسطيني.

وأوضح نادي الأسير أنّ الأسيرة عواد، اُعتقلت في الـ23 من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015 في القدس، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليها، وابنة عمتها هديل عواد التي اُستشهدت في نفس اليوم.

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وذكر النادي إلى أنّ الأسيرة نورهان أُصيبت في حينه بعدة رصاصات في الفخذ الأيسر، والبطن، ويدها اليسرى، وما تزال حتى اليوم تعاني آثار الإصابات، وحكم الاحتلال على الأسيرة عواد بالسّجن لمدة (13 عامًا، ونصف)، لاحقًا جرى تخفيض مدة حُكمها لعشر سنوات، وتمكّنت نورهان خلال سنوات أسرها من استكمال دراستها، وحصلت على شهادة الثانوية العامة.

واُعتقلت نورهان وكانت في حينه قاصر، وتجاوزت طفولتها، وهي في الأسر، وتقبع اليوم في سجن "الدامون" إلى جانب رفيقاتها الأسيرات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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