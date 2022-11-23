أكبر 6 مفاجآت في تاريخ كأس العالم

حقّقت المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم في التاريخ أمس، حيث فازت على الأرجنتين 2-1 في الدور الاول في الدوحة.

تلقي وكالة فرانس برس الضوء على أشهر ست مفاجآت حصلت في تاريخ كأس العالم.

1950 - الولايات المتحدة الأميركية 1 إنجلترا 0

وصلت إنجلترا إلى البرازيل كواحدة من المرشحين للقب بعد أن اختارت اللعب في المونديال لأول مرة. لكنّ مكانة إنجلترا كواحدة من القوى العظمى في كرة القدم تعرّضت لضربة كبيرة على يد المنتخب الأميركي المغمور آنذاك كرويًا، حيث أحرز جو غايتيينز هدف الفوز في بيلو أوريزونتي.

1966 - كوريا الشمالية 1 ايطاليا 0

كتب دو-إيك باك اسمه في سجلات كأس العالم بهدف فاجأ فريقًا إيطاليًا قويًا ودفع الـ"أتزوري" للخروج من البطولة. عاد المنتخب الإيطالي إلى روما ليقوم المشجعون الساخطون برشقه بالطماطم. وانتهت مسيرة كوريا الشمالية آنذاك في ربع النهائي بخسارة 3-5 أمام البرتغال بقيادة أوزيبيو.

1982 - الجزائر 2 المانيا الغربية 1

وصلت الجزائر إلى نهائيات كأس العالم في إسبانيا باعتبارها منتخب متواضع، حيث لعب المنتخب العربي في أول نهائيات كأس العالم له على الإطلاق. لكنّ هدفي رابح ماجر ولخضر بلومي مقابل هدف كارل هاينز رومينيغه لالمانيا الغربية، ضمنا انتصارا شهيرًا ومدويًا. انتهت المغامرة الجزائرية بحزن شديد نتيجة ما سُمي بـ "عار خيخون" بعدما تغلبت ألمانيا الغربية على النمسا 1-صفر في نتيجة مفيدة للطرفين إذ ضمنا التأهل معاً.

1990 - الكاميرون 1 الأرجنتين 0

بدأت الأرجنتين النهائيات في إيطاليا بصفتها حاملة اللقب بعد فوزها بقيادة دييغو مارادونا بمونديال 1986 في المكسيك. لكن حتى مارادونا لم يكن قادرًا على منع الكاميرون من تحقيق مفاجأة كبيرة حيث سجل فرانسوا أومام-بيك هدف الفوز في سان سيرو في ميلانو.

الكاميرون التي أنهت المباراة بتسعة لاعبين، تمكنت آنذاك من الوصول إلى ربع النهائي.

2002 السنغال 1 فرنسا 0

رشّح الكثيرون عام 2002 أن تذهب فرنسا بطلة مونديال 1998 ويورو 2020 مرة أخرى بعيداً في نهائيات كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان. لكن السنغال التي كانت تشارك في كأس العالم للمرة الأولى، حطمت آمال الفرنسيين حيث سجل بابا بوبا ديوب الهدف الوحيد في مفاجأة أخرى في افتتاح البطولة. أقصيت بعدها فرنسا من الدول الأول.

2022 - السعودية 2 الارجنتين 1

دخلت الارجنتين بقيادة ليونيل ميسي افضل لاعب في العالم سبع مرات الى مونديال قطر 2022 وهي من بين كبار المرشحين للذهاب بعيداً في النهائيات. الا انّ المنتخب السعودي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل وأسقط بطل كوبا أميركا 2021 بهدفين لصالح الشهري وسالم الدوسري بعدما كان ميسي نفسه افتتح التسجيل للأرجنتين من ركلة جزاء.

المصدر / أ ف ب